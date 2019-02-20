Президент України Петро Порошенко у виступі на Генеральній асамблеї ООН 20 лютого заявив, що Росія продовжує направляти регулярні збройні сили та найманців на Донбас, перетворивши цей український регіон на «конвеєр для російської машини вбивств».

«Вершиною цинізму є те, що вони навіть направляють на Донбас курсантів військових училищ проходити практику на полі бою. На місці матерів я б запитав у російського Президента, де перебувають їхні сини?» – сказав Порошенко.

«На Донбасі російські збройні формування мають 496 танків. Для вашої інформації: ця кількість є більшою, ніж у Німеччини чи Франції, Іспанії чи Італії. Саме Україна стримує цю російську силу – силу, яка, окрім того, налічує 938 броньованих бойових машин, 128 реактивних систем залпового вогню, 776 артилерійських систем (у тому числі самохідних). Україна по суті стала реальним східним флангом НАТО в захисті трансатлантичної свободи і демократії», – наголосив Порошенко.

На засіданні Генеральної асамблеї ООН 20 лютого обговорюють ситуацію в анексованому Криму і на непідконтрольних Україні територіях Донбасу.

Як повідомила раніше прес-служба президента України Петра Порошенка, пункт порядку денного під номером 67 «Ситуація на тимчасово окупованих територіях України» внесено на прохання Києва.

«Проведення дебатів на згадану тему у 5-ту річницю початку агресії Російської Федерації проти України стане першим комплексним розглядом у рамках ГА ООН цього питання», – мовиться у повідомленні.

Порошенко візьме участь в дебатах і виступить з промовою перед країнами-членами ООН.

Також у президента заплановані зустрічі з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем і головою 73-й сесії Генеральної Асамблеї ООН Марією Фернандо Еспіноса Гарсес.