Генасамблея ООН проводить дебати щодо ситуації в Україні – трансляція

На засіданні Генеральної асамблеї ООН 20 лютого обговорюють ситуацію в анексованому Криму і на непідконтрольних Україні територіях Донбасу.

Як повідомила раніше прес-служба президента України Петра Порошенка, пункт порядку денного під номером 67 «Ситуація на тимчасово окупованих територіях України» внесено на прохання Києва.

«Проведення дебатів на згадану тему у 5-ту річницю початку агресії Російської Федерації проти України стане першим комплексним розглядом у рамках ГА ООН цього питання», – мовиться у повідомленні.

Порошенко візьме участь в дебатах і виступить з промовою перед країнами-членами ООН.

Також у президента заплановані зустрічі з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем і головою 73-й сесії Генеральної асамблеї ООН Марією Фернандо Еспіноса Гарсес.