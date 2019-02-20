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20 Лютий 2019, Київ 18:10
Новини | Політика

Генасамблея ООН проводить дебати щодо ситуації в Україні – трансляція

Петро Порошенко візьме участь у дебатах і виступить із промовою перед країнами-членами ООН (на фото виступ президента України на Генасамблеї ООН 26 вересня 2018 року)

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На засіданні Генеральної асамблеї ООН 20 лютого обговорюють ситуацію в анексованому Криму і на непідконтрольних Україні територіях Донбасу.

Як повідомила раніше прес-служба президента України Петра Порошенка, пункт порядку денного під номером 67 «Ситуація на тимчасово окупованих територіях України» внесено на прохання Києва.

«Проведення дебатів на згадану тему у 5-ту річницю початку агресії Російської Федерації проти України стане першим комплексним розглядом у рамках ГА ООН цього питання», – мовиться у повідомленні.

Порошенко візьме участь в дебатах і виступить з промовою перед країнами-членами ООН.

Також у президента заплановані зустрічі з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем і головою 73-й сесії Генеральної асамблеї ООН Марією Фернандо Еспіноса Гарсес.

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