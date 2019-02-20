Зміни до Конституції про курс України до ЄС і НАТО набудуть чинності 21 лютого

Зміни до Конституції про курс України до Європейського союзу й НАТО набудуть чинності 21 лютого.

Закон 20 лютого був оприлюднений в офіційному виданні «Голос України». Він набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

7 лютого Верховна Рада ухвалила законопроект про закріплення в Конституції стратегічного курсу України на членство в Європейському союзі й НАТО. Президент України Петро Порошенко підписав документ під час спеціального засідання парламенту 19 лютого.