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20 Лютий 2019, Київ 13:37
Новини | Політика

Зміни до Конституції про курс України до ЄС і НАТО набудуть чинності 21 лютого

Зліва направо: спікер парламенту Андрій Парубій, президент Петро Порошенко і прем’єр-міністр Володимир Гроймсан на трибуні Верховної Ради з підписаним главою держави законом про зміни до Конституції, які закріплюють курс України на ЄС і НАТО. Київ, 19 лютого 2019 року

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Зміни до Конституції про курс України до Європейського союзу й НАТО набудуть чинності 21 лютого.

Закон 20 лютого був оприлюднений в офіційному виданні «Голос України». Він набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

7 лютого Верховна Рада ухвалила законопроект про закріплення в Конституції стратегічного курсу України на членство в Європейському союзі й НАТО. Президент України Петро Порошенко підписав документ під час спеціального засідання парламенту 19 лютого.

Зліва направо: спікер парламенту Андрій Парубій, президент Петро Порошенко і прем’єр-міністр Володимир Гроймсан на трибуні Верховної Ради з підписаним главою держави законом про зміни до Конституції, які закріплюють курс України на ЄС і НАТО. Київ, 19 лютого 2019 року
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