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19 Лютий 2019, Київ 15:05
Новини | Політика

Порошенко підписав закон про закріплення євроатлантичного курсу України в Конституції

Президент підписав закон, що вносить до Конституції пункти про євроатлантичну інтеграцію країни

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Президент Петро Порошенко під час спеціального засідання Верховної Ради підписав закон про внесення змін до Конституції, які закріплюють курс України на Європейський союз та НАТО.

У парламенті також був присутній голова Європейської ради Дональд Туск, який брав участь у засіданні, присвяченому п’ятій річниці подій на Майдані.

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7 лютого Верховна Рада ухвалила законопроект про закріплення в Конституції стратегічного курсу України на членство в Європейському союзі й НАТО.

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