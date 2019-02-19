Порошенко підписав закон про закріплення євроатлантичного курсу України в Конституції

Президент Петро Порошенко під час спеціального засідання Верховної Ради підписав закон про внесення змін до Конституції, які закріплюють курс України на Європейський союз та НАТО.

У парламенті також був присутній голова Європейської ради Дональд Туск, який брав участь у засіданні, присвяченому п’ятій річниці подій на Майдані.

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7 лютого Верховна Рада ухвалила законопроект про закріплення в Конституції стратегічного курсу України на членство в Європейському союзі й НАТО.