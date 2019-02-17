Прем’єр Грузії високо оцінив політику відчинених дверей НАТО

Прем’єр-міністр Грузії, яка прагне вступити до НАТО, Мамука Бахтадзе високо оцінив політику відчинених дверей, яку провадить Північноатлантичний союз.

«Це єдина правильна відповідь на виклики, які постають від Росії», – сказав він в інтерв’ю Радіо Свобода на полях Мюнхенської безпекової конференції.

Так він прокоментував той факт, що 6 лютого Північна Македонія і НАТО підписали протокол про вступ цієї балканської держави до Північноатлантичного союзу. Після того генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ повторив: «Двері НАТО залишаються відчинені для всіх країн, що відповідають стандартам НАТО». При цьому він високо оцінив Грузію і її «відданість реформам, відданість зміцненню оборонних і безпекових інституцій, прозорості і реформам судочинства». «Ми й далі будемо підтримувати Грузію на її шляху до членства в НАТО», – заявив тоді Столтенберґ.

Союз НАТО ще на саміті в Бухаресті 2008 року погодився, що Грузія з часом стане його членом. І хоча Північноатлантичний союз не визначив точних дат для цього, відтоді перспективу членства Грузії в НАТО підтверджували на кожному саміті союзу.

Різко проти будь-якого розширення НАТО постійно виступає Росія. Особливо категоричне несприйняття викликає в Москві можливість вступу Грузії і України, яка теж прагне набути членства в НАТО. І Грузія, і Україна потерпіли від воєнної агресії Росії.

7 лютого Верховна Рада України ухвалила закон про зміни до Конституції України, якими в Основний закон вноситься згадка про стратегічний курс держави на набуття повноправного членства України в Європейському союзі та в Організації Північноатлантичного договору.

Також Верховна Рада ухвалила того ж дня звернення до лідерів держав-членів НАТО, Північноатлантичної ради та Парламентської асамблеї НАТО, національних парламентів держав-членів альянсу з проханням підтримати висловлений Україною намір набути членства в НАТО і формально розпочати з Україною індивідуальний діалог рекомендацій та практичної підтримки, що становитиме План дій щодо членства України в НАТО.

У союзі НАТО у відповідь заявили: «Ми визнаємо прагнення України приєднатися до альянсу, і солідарність НАТО з Україною є твердою» – і закликали Київ продовжувати реформи.