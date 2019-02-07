Рада підтримала звернення до НАТО стосовно плану дій щодо членства України в НАТО

Верховна Рада схвалила звернення до НАТО щодо плану дій з набуття Україною членства в Альянсі.

Відповідне рішення підтримали 243 депутати. Проти проголосували 16 членів Опозиційного блоку.

«Верховна Рада України постановляє ухвалити звернення Верховної Ради України до держав-членів НАТО щодо надання Україні плану дій щодо членства в НАТО», – мовиться у документі.

Постанова набуває чинності з дня її прийняття.

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7 лютого Верховна Рада ухвалила законопроект про закріплення в Конституції стратегічного курсу України на членство в Європейському союзі й НАТО.