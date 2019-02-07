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07 Лютий 2019, Київ 12:35
Новини | Політика

Рада розглядає зміни до Конституції про курс України на ЄС і НАТО – трансляція

Перед депутатами виступає президент України Петро Порошенко (фото архівне)

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Верховна Рада 7 лютого розглядає у другому читанні законопроект про закріплення в Конституції стратегічного курсу України на членство в Європейському союзі й НАТО.

На даний час у парламенті виступає президент України Петро Порошенко. До зали парламенту також запросили прем'єра Володимира Гройсмана з іншими членами уряду і колишнього прем'єра Арсенія Яценюка.

22 листопада Верховна Рада 311 голосами ухвалила в першому читанні президентський законопроект про зміни до Конституції щодо стратегічного курсу країни на членство в Європейському союзі й НАТО.

Перед цим Конституційний суд України у своєму висновку визнав вказаний документ таким, що відповідає Конституції.

При цьому в першому читанні для схвалення було достатньо принаймні 226 голосів.

Для ухвалення конституційних змін у другому читанні і в цілому необхідно, щоб на наступній черговій сесії після першого читання за них проголосували не менш ніж 300 парламентарів.

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