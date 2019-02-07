Рада розглядає зміни до Конституції про курс України на ЄС і НАТО – трансляція

Верховна Рада 7 лютого розглядає у другому читанні законопроект про закріплення в Конституції стратегічного курсу України на членство в Європейському союзі й НАТО.
На даний час у парламенті виступає президент України Петро Порошенко. До зали парламенту також запросили прем'єра Володимира Гройсмана з іншими членами уряду і колишнього прем'єра Арсенія Яценюка.
22 листопада Верховна Рада 311 голосами ухвалила в першому читанні президентський законопроект про зміни до Конституції щодо стратегічного курсу країни на членство в Європейському союзі й НАТО.
Перед цим Конституційний суд України у своєму висновку визнав вказаний документ таким, що відповідає Конституції.
При цьому в першому читанні для схвалення було достатньо принаймні 226 голосів.
Для ухвалення конституційних змін у другому читанні і в цілому необхідно, щоб на наступній черговій сесії після першого читання за них проголосували не менш ніж 300 парламентарів.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ