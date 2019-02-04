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04 Лютий 2019, Київ 13:08
Новини | Політика

Понад 60 громадських діячів і політиків закликали захистити євроатлантичний курс України

Понад 60 українських громадських та політичних діячів заявили про необхідність продовження курсу на євроатлантичну інтеграцію України

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Понад 60 українських громадських та політичних діячів заявили про необхідність продовження курсу на євроатлантичну інтеграцію України. Вони створили громадсько-політичну платформу «Євроатлантичний порядок денний для України» і схвалили спільний маніфест.

Серед учасників платформи – науковець Сергій Квіт, журналіст Роман Чайка, ветеран бойових дій на Донбасі Павло Білоус, віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлвнтичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе, депутати парламенту Ганна Гопко, Сергій Висоцький, Андрій Левус та інші.

«Україна потребує значних гуманітарних змін і реформ, що можуть відбутися лише за умови збереження курсу на євроатлантичну інтеграцію. Сучасний мінливий глобальний світ не залишає нам альтернативи. Наша платформа буде робити все для протидії будь-яким спробам проросійського реваншу», – вказав професор Києво-Могилянської академії, міністр освіти у 2014–2016 роках Сергій Квіт.

Нині у Верховній Раді перебуває законодавча ініціатива, яка передбачає внесення змін до Конституції України про закріплення стратегічного курсу країни в напрямі ЄС і НАТО. Голова парламенту Андрій Парубій пропонує депутатам розглянути це питання вже 7 лютого.

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