Клімкін: рух Македонії до НАТО надихає Україну

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін привітав Македонію з підписанням протоколу про вступ до НАТО і заявив, що цей приклад надихає Україну на її власному шляху до Альянсу.

«Вітаю друзів (за кілька днів – Республіку Північна Македонія) з підписанням протоколу про вступ до НАТО. Добрий знак, який нас надихає. Жодні історичні контексти й розбіжності не стануть на заваді прагненню до безпеки і демократії. Впевнений, Україна подолає свій шлях до НАТО», – написав Клімкін у Twitter 6 лютого.

Македонія вже незабаром стане 30-ю країною НАТО. Офіційні представники цієї держави і 29 послів від держав-членів НАТО 6 лютого у брюссельській штаб-квартирі організації підписали протокол щодо членства – результат тривалого процесу, який був позначений складною суперечкою щодо назви країни між Скоп’є та Афінами.

Водночас, як зазначають в НАТО, приєднання Македонії слід розцінювати як добрий знак для інших держав, що прагнуть стати частиною цього військово-політичного блоку.

22 листопада Верховна Рада 311 голосами ухвалила в першому читанні президентський законопроект про зміни до Конституції щодо стратегічного курсу країни на членство в Європейському союзі й НАТО. У другому читанні депутати мають розглянути ці зміни 7 лютого. Для їх схвалення потрібні 300 голосів.