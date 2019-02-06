Македонія і НАТО підписали протокол щодо членства

Північноатлантична рада на рівні послів 29 країн НАТО і Македонія 6 лютого в Брюсселі підписали протокол щодо приєднання Македонії до НАТО. В урочистій церемонії в штаб-квартирі альянсу в Брюсселі взяв участь міністр закордонних справ Македонії Нікола Димитров.

«Це історична нагода, підписання протоколу про вступ до НАТО розпочинає процес ратифікації. Статус 30 країни-члена альянсу забезпечить вам тривалу стабільність, суверенність і безпеку», – заявив під час підписання протоколу генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ.

Держави-союзниці розраховують прискореними темпами ратифікувати цей документ і завершити процес вступу Македонії до альянсу вже цього року на саміті глав держав та урядів країн НАТО.

Вступ Македонії до НАТО став можливий після того, як країна владнала понад чвертьстолітні суперечності щодо назви з членом альянсу Грецією. Афіни вважають, що назва «Македонія» може спричинити територіальні претензії щодо однойменного грецького регіону, що межує з колишньою югославською республікою, тому греки наполягали на зміні назви країни-сусіда.

Македонія заявила, що очікує, що Греція стане першим членом НАТО, який ратифікує протокол про приєднання, після чого країна почне називати себе новою назвою – Північна Македонія. Відповідні зміни до конституції парламент Македонії схвалив 11 січня 2019 року.

Македонія чекала вступу до НАТО понад 10 років, коли у квітні 2008 року на саміті у Бухаресті було ухвалене рішення про її залучення до альянсу. Як і Хорватія та Албанія, офіційне Скоп’є тоді отримало План дій щодо членства (ПДЧ). Албанці та хорвати вступили до НАТО вже у 2009 році, а процес приєднання Македонії заблокувала Греція.