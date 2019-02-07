У світі реагують на зміни до Конституції України про євроатлантичний курс

У світі почали реагувати на рішення Верховної Ради України внести зміни до Конституції, закріпивши в ній стратегічний курс держави до членства в Європейському союзі і союзі НАТО.

Зокрема, посольство США в Україні висловило в соцмережах вітання народові України «щодо сьогоднішнього голосування в Раді, що рішуче затверджує членство в НАТО як стратегічний пріоритет України».

«Сполучені Штати й надалі підтримуватимуть прагнення України вступити в НАТО і сподіваються одного дня вітати Україну в альянсі», – заявили в посольстві.

У ЄС і в НАТО, реагуючи на рішення в Києві, заявили, що визнають євроатлантичні прагнення України і наголошують на необхідності просування на шляху реформ.

«Кожна держава має суверенне право вносити зміни до своєї Конституції і визначати свої стратегічні цілі. Як зазначено в Угоді про асоціацію Україна – ЄС, в Україні просування реформ і процес зближення сприяють поступовій економічній інтеграції і поглибленню політичної асоціації України з ЄС» – таку заяву речника ЄС наводить із Брюсселя агентство «Інтерфакс-Україна».

«Із цією метою ми зосереджені на повному виконанні Угоди про асоціацію, включаючи глибоку і всеохопну зону вільної торгівлі, з тим, щоб повною мірою використовувати можливості, що надаються, для максимальної вигоди обох сторін», – наголосив речник.

А представник НАТО заявив тому ж агентству, що союзники визнають прагнення України вступити до Північноатлантичного союзу, а солідарність НАТО з Україною є «непохитною». «Ми схвалюємо прогрес, досягнутий у здійсненні реформ, і закликаємо Україну продовжувати шлях реформ. Це вкрай важливо для процвітання і миру в Україні, а також для стабільності у всьому євроатлантичному регіоні», – сказав він.

Крім того, на крок Києва на цей час відреагував і міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус.

Він назвав «чудовою новиною» повідомлення, що Верховна Рада проголосувала за конституційні зміни, що закріплюють інтеграцію України в ЄС і НАТО. «Це рішення втілює майбутнє спрямування (України), за яке стояли люди на Майдані. Ми несхитно допомагаємо Україні незворотно йти євроатлантичним шляхом», – написав він у твітері.

Раніше 7 лютого Верховна Рада ухвалила у другому й остаточному читанні закон про закріплення в Конституції стратегічного курсу України на членство в Європейському союзі і союзі НАТО. Таке рішення, що вимагало конституційної більшості з принаймні 300 голосів, підтримали 334 народні депутати. Закон, що його ініціював президент України Петро Порошенко, набуде чинності після підписання головою держави і офіційної публікації.