Радіо Свобода Daily: Депутати закріпили в Конституції курс України на НАТО і ЄС

Курс на НАТО і ЄС

Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроект про закріплення в Конституції стратегічного курсу України на членство в Європейському союзі й НАТО. Таке рішення підтримали 334 народних депутати. Відтепер інтеграція в НАТО і ЄС є обов’язком української влади. Крім того, депутати підтримали звернення до НАТО стосовно плану дій щодо членства України.

Тим часом у ЄС і НАТО стримано коментують підтримку Верховною Радою поправок для закріплення курсу на євроатлантичну інтеграцію України в своєму Основному законі. Водночас, у дипломатичних та експертних колах Заходу лунає підтримка цього кроку. Оглядачі сходяться на тому, що поверненню України від нейтралітету до інтеграції в ЄС і НАТО сприяла агресія Росії та окупація нею українського Криму.

Тепер коротко:

Народні депутати проголосували за те, щоб надіслати до Конституційного суду законопроект 9310-1 про перейменування Дніпропетровської області на Січеславську.

Верховна Рада заборонила участь спостерігачів із Росії на виборах в Україні. В ОБСЄ висловили жаль через таке рішення.

Детективи НАБУ спільно із прокурорами САП виявили в екс-голови Державної фіскальної служби Романа Насірова, який офіційно зареєстрований кандидатом у президенти, рахунок у Великій Британії, на якому розміщено близько 300 тисяч доларів.

Арештовану квартиру Януковича «розпечатали» і передали в управління комерційній компанії

Британське видання The Telegraph пише, що в замаху на колишнього російського агента Сергія Скрипаля брав участь ще один росіянин з імовірно вигаданим іменем Сергій Федотов, який може досі перебувати у Великій Британії.

Голова Херсонської облради і вбивство Гандзюк

Активісти, друзі та родичі загиблої Катерини Гандзюк називають голову Херсонської облради Владислава Мангера одним із замовників її вбивства. Офіційне слідство досі не назвало замовників злочину, оголосивши підозру лише виконавцям та організаторам. Ключовий підозрюваний в організації нападу – Олексій «Москал» Левін втік за кордон. Очільник Херсонської облради Мангер спростовує, що мав зв’язок із «Москалом»-Левіним. Утім, «Схеми» виявили, що за тиждень до нападу на активістку Левін отримав за безцінь базу відпочинку на березі моря безпосередньо від юриста самого Мангера.

«Помста за «рюкзаки Авакова»

«Все це я пов’язую з помстою за свою чесну й професійну діяльність. І як судового експерта, який виконав експертизу по «рюкзаках Авакова» – ці слова Надія Бугрова вимовила, сидячи на лікарняному ліжку. Саме вона була автором висновку, який став доказом порушень при виготовленні наплічників у так званій справі «рюкзаків Авакова». Після чого НАБУ вручило підозру синові голови МВС Авакову Олександру. Сам Олександр Аваков відкидав звинувачення у причетності до закупівлі рюкзаків в обхід законної процедури тендеру та називав справу «політичною». Згодом провадження у частині підозри екс-заступника голови МВС Сергія Чеботаря та Олександра Авакова САП закрила – «за відсутністю складу злочину». А згодом Нацполіція Хмельницької області, підпорядкована голові МВС Авакову, відкрила кримінальну справу щодо самої Надії Бугрової. У чому підозрюють експерта та що вона думає з цього приводу, читайте у матеріалі журналістів програми «Схеми».

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