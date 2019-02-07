У Насірова знайшли рахунок у Британії із 300 тисячами доларів

Детективи НАБУ спільно із прокурорами САП виявили у екс-голови Державної фіскальної служби Романа Насірова, який офіційно зареєстрований кандидатом у президенти, рахунок у Великій Британії, на якому розміщено близько 300 тисяч доларів.

Про це повідомив кореспондент Радіо Свобода із зали суду.

«У січні ми отримали через НАБУ інформацію з Британського агентства протидії злочинності про наявність у нього рахунку з коштами у фінансовій установі Interactive Brokers – близько 300 тисяч доларів. У подальшому, оскільки вручалася судова повістка пану Насірову щодо судового розгляду щодо цих коштів, він одразу побіг подавати декларацію, де вказав ці кошти. Згідно з інформацією агентства, рахунок Насіров має вже близько трьох років», – заявив прокурор Андрій Перов на засіданні Шевченківського районного суду.

У декларації за 2017 рік, яку Насіров подав у січні 2019 року як кандидат у президенти, у розділі «Грошові активи» дійсно вказані зазначені кошти.

​Натомість у щорічній декларації за 2017 рік, яку Насіров подавав у лютому 2018-го ще як голова ДФС, інформації про цей рахунок у Великій Британії не було. Як і у декларації за 2016 рік.

Сам Насіров у коментарі журналісту Радіо Свобода заявив: «Як ми з’ясовуємо зараз, питання стосовно рахунку було внесено мною до електронної декларації. Рахунок був відкритий десь в 2013-му, 2014 році. Це онлайн-брокерський рахунок. Ми на наступному засіданні представимо всі необхідні дані».

Прокурор заявив клопотання про арешт майна – рахунку Насірова. Сторона обвинувачення клопотала у суді про арешт коштів на рахунку у Британії.

Захисники не погодилась і попросили надати час на ознайомлення. Зрештою суд погодився і переніс розгляд клопотання щодо арешту коштів Насірова на наступне засідання, яке відбудеться 14 лютого.

За даними слідства, Насіров причетний до так званої «газової схеми Онищенка» і впродовж 2015 року ухвалив низку «безпідставних і незаконних рішень» про розстрочення сум платежів з рентної плати за користування надрами для задіяних у схемі компаній на загальну суму понад мільярд гривень. Слідство вважає, що такими рішеннями державі завдано збитків на суму майже 2 мільярди гривень. Захист Насірова і він сам ці звинувачення заперечують.

На початку березня 2017 року суд арештував Романа Насірова з можливістю застави в 100 мільйонів гривень, яку внесли його дружина і тесть. Після цього відсторонений голова ДФС вийшов із СІЗО. 15 лютого Насіров попросив Окружний адміністративний суд Києва поновити його на посаді голови Державної фіскальної служби. А вже 11 грудня 2018 року суд поновив Насірова на посаді та визначив йому суму компенсації за «час вимушеного прогулу». Уряд оскаржує його поновлення на посаді.

​А вже 16 січня Роман Насіров, який ще влітку заявляв про бажання балотуватися в президенти, приніс до ЦВК документи – за кілька днів його зареєстрували офіційним кандидатом. А згодом його захист клопотав у суді про дозвіл на його виїзд до Давоса – але суд йому відмовив.