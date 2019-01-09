Уряд оскаржив поновлення Насірова на посаді голови ДФС – ЗМІ

Кабінет міністрів подав апеляційну скаргу до Шостого апеляційного адміністративного суду, повідомляє інформаційна агенція «Українські новини».

За словами представника прес-служби суду, якого цитує агенція, апеляційна скарга надійшла до суду напередодні, тобто 8 січня.

Дата суду і ім’я судді ще невідомі.

31 січня Кабінет міністрів України звільнив Романа Насірова з посади голови ДФС. 15 лютого Насіров попросив Окружний адміністративний суд Києва поновити його на посаді голови Державної фіскальної служби.

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11 грудня Окружний адміністративний суд Києва поновив на посаді голови Державної фіскальної служби України Романа Насірова. Представник уряду в парламенті Вадим Денисенко тоді ж заявив, що Кабінет міністрів подасть апеляцію на рішення суду.

За даними слідства, Насіров причетний до так званої «газової схеми Онищенка» і впродовж 2015 року ухвалив низку «безпідставних і незаконних рішень» про розстрочення сум платежів з рентної плати за користування надрами для задіяних у схемі компаній на загальну суму понад мільярд гривень.

Слідство вважає, що такими рішеннями державі завдано збитків на суму майже 2 мільярди гривень. Захист Насірова і він сам ці звинувачення заперечують.