Насіров заявляє, що приступив до «здійснення повноважень» голови ДФС

Екс-голова Державної фіскальної служби Роман Насіров наполягає на правомірності свого поновлення на посаді рішенням суду і заявляє, що приступив до виконання обов’язків.

«Виконуючи рішення суду, я, Насіров Роман Михайлович, вчора приступив до здійснення повноважень голови Державної фіскальної служби України, про що в установленому законом порядку був виданий наказ. Таким чином, з 27 грудня 2018 року я на законних підставах обіймаю посаду голови ДФС України», – написав Насіров у Facebook 28 грудня.

Він наполягає, що для поновлення його на посаді достатньо відповідного рішення суду, і що розпорядження Кабінету міністрів, про необхідність якого напередодні заявляла речниця ДФС, не потрібне.

«Будь-які посилання окремих осіб про те, що для поновлення мене на посаді необхідне розпорядження Кабінету міністрів України є неправомірними. Таке розпорядження необхідне лише при призначенні або звільненні голови ДФС України», – додав Насіров.

Напередодні речниця ДФС Наталія Непряхіна повідомила, що поновлений судом на посаді очільника Державної фіскальної служби Роман Насіров 27 грудня приходив у ДФС, але кабінет силою не захоплював.

Вона наголосила, що керівником ДФС є Олександр Власов, призначений на посаду Кабміном 5 вересня 2018 року.

31 січня Кабінет міністрів України звільнив Романа Насірова з посади голови ДФС. 15 лютого Насіров попросив Окружний адміністративний суд Києва поновити його на посаді голови Державної фіскальної служби.

11 грудня Окружний адміністративний суд Києва поновив на посаді голови Державної фіскальної служби України Романа Насірова. Представник уряду в парламенті Вадим Денисенко заявив, що Кабінет міністрів подасть апеляцію на рішення суду.

За даними слідства, Насіров причетний до так званої «газової схеми Онищенка» і впродовж 2015 року ухвалив низку «безпідставних і незаконних рішень» про розстрочення сум платежів з рентної плати за користування надрами для задіяних у схемі компаній на загальну суму понад мільярд гривень. Слідство вважає, що такими рішеннями державі завдано збитків на суму майже 2 мільярди гривень. Захист Насірова і він сам ці звинувачення заперечують.