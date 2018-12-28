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28 Грудень 2018, Київ 12:30
Новини | Політика

Насіров заявляє, що приступив до «здійснення повноважень» голови ДФС

Він наполягає, що для поновлення його на посаді достатньо відповідного рішення суду

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Екс-голова Державної фіскальної служби Роман Насіров наполягає на правомірності свого поновлення на посаді рішенням суду і заявляє, що приступив до виконання обов’язків.

«Виконуючи рішення суду, я, Насіров Роман Михайлович, вчора приступив до здійснення повноважень голови Державної фіскальної служби України, про що в установленому законом порядку був виданий наказ. Таким чином, з 27 грудня 2018 року я на законних підставах обіймаю посаду голови ДФС України», – написав Насіров у Facebook 28 грудня.

Він наполягає, що для поновлення його на посаді достатньо відповідного рішення суду, і що розпорядження Кабінету міністрів, про необхідність якого напередодні заявляла речниця ДФС, не потрібне.

«Будь-які посилання окремих осіб про те, що для поновлення мене на посаді необхідне розпорядження Кабінету міністрів України є неправомірними. Таке розпорядження необхідне лише при призначенні або звільненні голови ДФС України», – додав Насіров.

Напередодні речниця ДФС Наталія Непряхіна повідомила, що поновлений судом на посаді очільника Державної фіскальної служби Роман Насіров 27 грудня приходив у ДФС, але кабінет силою не захоплював.

Вона наголосила, що керівником ДФС є Олександр Власов, призначений на посаду Кабміном 5 вересня 2018 року.

31 січня Кабінет міністрів України звільнив Романа Насірова з посади голови ДФС. 15 лютого Насіров попросив Окружний адміністративний суд Києва поновити його на посаді голови Державної фіскальної служби.

Справа Насірова: «підкинута ковдра» – це політична змова? (відео)
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Справа Насірова: «підкинута ковдра» – це політична змова? (відео)

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11 грудня Окружний адміністративний суд Києва поновив на посаді голови Державної фіскальної служби України Романа Насірова. Представник уряду в парламенті Вадим Денисенко заявив, що Кабінет міністрів подасть апеляцію на рішення суду.

За даними слідства, Насіров причетний до так званої «газової схеми Онищенка» і впродовж 2015 року ухвалив низку «безпідставних і незаконних рішень» про розстрочення сум платежів з рентної плати за користування надрами для задіяних у схемі компаній на загальну суму понад мільярд гривень. Слідство вважає, що такими рішеннями державі завдано збитків на суму майже 2 мільярди гривень. Захист Насірова і він сам ці звинувачення заперечують.

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