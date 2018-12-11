Суд поновив Романа Насірова на посаді голови Державної фіскальної служби

Окружний адмінімстративний суд Києва 11 грудня поновив на посаді голови Державної фіскальної служби України Романа Насірова. Про це у Facebook повідомив депутат Верховної Ради Андрій Журжій, цю інформацію Радіо Свобода підтвердило також і джерело в правоохоронних органах.

«Повне рішення суду поки відсутнє, але представник Насірова в суді повідомив, що просить поновити з причини порушення процедури при звільненні. Судячи з поведінки одного з колегії суддів, суд сумнівався в достовірності факту існування в екс-голови ДФС України громадянства Об'єднаного Королівства», – написав Журжій.

Про прийняття справи до розгляду і про призначення судового засідання в цій справі на 14:00 11 грудня інформував офіційний сайт Окружного адміністративного суду Києва.

У своїй позовній заяві Насіров вимагав «визнання протиправним та скасування рішення (Кабінету міністрів України – ред.) №35-р від 21.01.2018р., поновлення на роботі».

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На початку березня 2017 року суд арештував Насірова з можливістю застави в 100 мільйонів гривень, яку внесли його дружина і тесть. Після цього відсторонений голова ДФС вийшов із СІЗО. 15 лютого Насіров попросив Окружний адміністративний суд Києва поновити його на посаді голови Державної фіскальної служби.

За даними слідства, Насіров причетний до так званої «газової схеми Онищенка» і впродовж 2015 року ухвалив низку «безпідставних і незаконних рішень» про розстрочення сум платежів з рентної плати за користування надрами для задіяних у схемі компаній на загальну суму понад мільярд гривень. Слідство вважає, що такими рішеннями державі завдано збитків на суму майже 2 мільярди гривень. Захист Насірова і він сам ці звинувачення заперечують.