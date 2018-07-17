Справа звільненого з ДСНС Бочковського: суд збирає нові докази, засідання перенесли

Київський апеляційний адміністративний суд переніс засідання у справі Сергія Бочковського, якого суд першої інстанції поновив на посаді очільника ДСНС.

Суд ухвалив таке рішення у зв`язку з необхідністю витребувати додаткові докази, зокрема, щодо виплати Бочковському зарплати після його поновлення.

На яку дату призначать нове засідання, суд повідомить додатково. Також суд задовольнив клопотання представників ДСНС, МВС та Кабміну про продовження терміну розгляду апеляційних скарг на поновлення Бочковського на посаді, який спливав 25 липня.

Сам Сергій Бочковський після суду повідомив, що після його поновлення на посаді йому почали виплачувати зарплатню.

Він відмовився відповідати на запитання Радіо Свобода про те, якими були основні порушення під час звільнення його з посади. За словами його адвокатів, звільненню не передувала службова перевірка, а сам порядок звільнення був не дотриманий, що «порушує конституційне право підзахисного на працю».

26 квітня Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправним і скасував розпорядження Кабінету міністрів України про звільнення Сергія Бочковського з посади голови Державної служби з надзвичайних ситуацій. Суд відновив його на посаді керівника ДСНС.

Читайте також: У суді пояснили, чому розгляд справи Бочковського тривав три роки

У МВС заявили, що оскаржили рішення суду. Також у відомстві повідомили про намір подати скаргу до Вищої ради правосуддя через дії суддів.

27 квітня Бочковського не пропустили на робоче місце. Представник кадрового апарату ДСНС пояснив, що дозволом на допуск до адміністративної будівлі для Бочковського може бути лише відповідне рішення уряду, а не судова ухвала.

25 березня 2015 року під час засідання Кабміну, яке транслювали у прямому ефірі українські канали, затримали колишнього голову Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергія Бочковського та його заступника Василя Стоєцького. Тоді повідомлялось, що їх підозрюють в організації злочинних схем при закупівлі пального за завищеними цінами.

У жовтні 2015 року у МВС повідомили про закінчення досудового розслідування щодо Бочковського і Стоєцького.

Бочковському інкримінують я вимагання неправомірної вигоди особою, що службовою особою, вчинення службових підроблень, також зловживання владою з метою надання неправомірної вигоди юридичній особі.

Стоєцького підозрюють у вчиненні вимагань від двох людей неправомірної вигоди особою, що займає особливо відповідальне становище, та у зловживанні владою з метою надання неправомірної ви годи юридичній особі.

За даними МВС, дії екс-посадовців спричинили збитки державі на суму понад 6,6 мільйона гривень.

У лютому 2017 року програма журналістських розслідувань «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода та «UA:Перший») повідомляла, що підозру Бочковському та Стоєцькому оголошував Дмитро Бут, заступник начальника управління Головного слідчого управління Національної поліції України. У розслідуванні йшлося, що задекларованих прибутків родини Бута недостатньо для купівлі майна, яке вона має у власності.