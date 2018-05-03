У суді пояснили, чому розгляд справи Бочковського тривав три роки

В Окружному адміністративному суді Києва тривалий розгляд справи колишнього керівника ДСНС Сергія Бочковського пояснили навантаженням на суддів.

Як йдеться у повідомленні суду, тривалий термін розгляду справи пов’язаний з навантаженням на суддів у 2015-2016 роках, свого часу у суді із 49 суддів мали право здійснювати правосуддя лише 11.

Також у суді також пояснюють, що рішення про поновлення Бочковського на посаді схвалили, зокрема, у зв’язку з допущеними порушеннями під час його звільнення.

«Відповідач допустив порушення при звільненні, а саме: висновок про порушення позивачем Присяги державного службовця, який став підставою для його звільнення, є необґрунтованим та таким, що не відповідає дійсності, оскільки порушення Присяги позивачем не допущено, так як позивач не приймав присяги державного службовця, а службове розслідування, яке б могло встановити факт того чи іншого порушення відповідачем не проводилося і акт, який встановлював факт такого порушення не складався», – повідомляють у суді.

Раніше адвокат Бочковського Ігор Федоренко заявив, що справу розглядали три роки, «задовго для таких справ». Він припустив, що «на суд чинився якийсь адміністративний або політичний тиск».

26 квітня Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправним і скасував розпорядження Кабінету міністрів України про звільнення Сергія Бочковського з посади голови Державної служби з надзвичайних ситуацій. Суд відновив його на посаді керівника ДСНС.

У МВС заявили, що оскаржили рішення суду. Також у відомстві повідомили про намір подати скаргу до Вищої ради правосуддя через дії суддів.

27 квітня Бочковського не пропустили на робоче місце. Представник кадрового апарату ДСНС пояснив, що дозволом на допуск до адміністративної будівлі для Бочковського може бути лише відповідне рішення уряду, а не судова ухвала.

25 березня 2015 року під час засідання Кабміну, яке транслювали у прямому ефірі українські канали, затримали колишнього голову Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергія Бочковського та його заступника Василя Стоєцького. Тоді повідомлялось, що їх підозрюють в організації злочинних схем при закупівлі пального за завищеними цінами.

У жовтні 2015 року у МВС повідомили про закінчення досудового розслідування щодо Бочковського і Стоєцького.

Бочковському інкримінують я вимагання неправомірної вигоди особою, що службовою особою, вчинення службових підроблень, також зловживання владою з метою надання неправомірної вигоди юридичній особі.

Стоєцького підозрюють у вчиненні вимагань від двох людей неправомірної вигоди особою, що займає особливо відповідальне становище, та у зловживанні владою з метою надання неправомірної ви годи юридичній особі.

За даними МВС, дії екс-посадовців спричинили збитки державі на суму понад 6,6 мільйона гривень.

У лютому 2017 року програма журналістських розслідувань «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода та «UA:Перший») повідомляла, що підозру Бочковському та Стоєцькому оголошував Дмитро Бут, заступник начальника управління Головного слідчого управління Національної поліції України. У розслідуванні йшлося, що задекларованих прибутків родини Бута недостатньо для купівлі майна, яке вона має у власності.