МВС: рішення про відновлення Бочковського на посаді голови ДСНС оскаржене

Міністерство внутрішніх справ України заявляє, що оскаржило рішення суду про відновлення Сергія Бочковського на посаді голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

«Рішення адміністративного суду про відновлення Бочковського на посаді голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій оскаржене в законному порядку. Водночас на дії суддів окружного адміністративного суду Києва буде подано скаргу до Вищої ради правосуддя», – повідомили в МВС.

У відомстві нагадали, що до суду направили обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно Бочковського, якому інкримінують «отримання неправомірної вигоди службовою особою», «зловживання владою або службовим становищем» та «службове підроблення». У МВС розповіли, шо судовий розгляд справи триває.

26 квітня Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправним і скасував розпорядження Кабінету міністрів України про звільнення Сергія Бочковського з посади голови Державної служби з надзвичайних ситуацій. Суд відновив його на посаді керівника ДСНС.

27 квітня Бочковського не пропустили на робоче місце. Представник кадрового апарату ДСНС пояснив, що дозволом на допуск до адміністративної будівлі для Бочковського може бути лише відповідне рішення уряду, а не судова ухвала. Наразі ж такого розпорядження Кабміну немає. Натомість адвокат екс-голови ДСНС Ігор Федоренко наполягає, що рішення суду достатньо для допуску Бочковського до роботи.

25 березня 2015 року під час засідання Кабміну, яке транслювали у прямому ефірі українські канали, затримали колишнього голову Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергія Бочковського та його заступника Василя Стоєцького. Тоді повідомлялось, що їх підозрюють в організації злочинних схем при закупівлі пального за завищеними цінами.

У жовтні 2015 року у МВС повідомили про закінчення досудового розслідування щодо Бочковського і Стоєцького.

Бочковському інкримінують я вимагання неправомірної вигоди особою, що службовою особою, вчинення службових підроблень, також зловживання владою з метою надання неправомірної вигоди юридичній особі.

Стоєцького підозрюють у вчиненні вимагань від двох людей неправомірної вигоди особою, що займає особливо відповідальне становище, та у зловживанні владою з метою надання неправомірної ви годи юридичній особі.

За даними МВС, дії екс-посадовців спричинили збитки державі на суму понад 6,6 мільйона гривень.

У лютому 2017 року програма журналістських розслідувань «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода та «UA:Перший») повідомляла, що підозру Бочковському та Стоєцькому оголошував Дмитро Бут, заступник начальника управління Головного слідчого управління Національної поліції України. У розслідуванні йшлося, що задекларованих прибутків родини Бута недостатньо для купівлі майна, яке вона має у власності.