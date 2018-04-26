Бочковський планує завтра прийти на роботу в ДСНС – адвокат

Сергій Бочковський, якого сьогодні суд поновив на посаді голови Державної служби з надзвичайних ситуацій, завтра планує вийти на роботу.

«Нашого клієнта поновлено на посаді з моменту звільнення, тобто з 25.03.2015. Завтра о 9:00 він має намір приступити до виконання своїх обов’язків», - сказав його адвокат Ігор Федоренко, якого цитує прес-служба компанії «AVER LEX».

Окружний адміністративний суд Києва сьогодні визнав протиправним і скасував розпорядження Кабінету міністрів України про звільнення Сергія Бочковського з посади голови Державної служби з надзвичайних ситуацій. Суд відновив його на посаді керівника ДСНС. Ухвала суду може бути оскарженою протягом 30 днів.

25 березня 2015 року під час засідання Кабміну, яке транслювали у прямому ефірі українські канали, затримали колишнього голову Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергія Бочковського та його заступника Василя Стоєцького. Тоді повідомлялось, що їх підозрюють в організації злочинних схем при закупівлі пального за завищеними цінами.

У жовтні 2015 року у МВС повідомили про закінчення досудового розслідування щодо Бочковського і Стоєцького.

Бочковському інкримінують вчинення вимагання неправомірної вигоди особою, що службовою особою, вчинення службових підроблень, також зловживання владою з метою надання неправомірної вигоди юридичній особі.

Стоєцького підозрюють у вчиненні вимагань від двох людей неправомірної вигоди особою, що займає особливо відповідальне становище, та у зловживанні владою з метою надання неправомірної ви годи юридичній особі.

За даними МВС, дії екс-посадовців спричинили збитки державі на суму понад 6,6 мільйона гривень.

У лютому 2017 року програма журналістських розслідувань «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода та «UA:Перший») повідомляла, що підозру Бочковському та Стоєцькому оголошував Дмитро Бут, заступник начальника управління Головного слідчого управління Національної поліції України. У розслідуванні йшлося, що задекларованих прибутків родини Бута недостатньо для купівлі майна, яке вона має у власності.