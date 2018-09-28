Суд дозволив Насірову зняти електронний браслет – САП

Шевченківський районний суд Києва 28 вересня звільнив колишнього голову Державної фіскальної служби Романа Насірова від обов’язку носити електронний браслет, повідомляє у Facebook Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

«Питання, яким чином відсутність електронного засобу контролю забезпечуватиме реалізацію політичних, громадських та інших особистих прав та інтересів Насірова Р.М., на яких наголошувала сторона захисту, просячи відмовити у задоволенні клопотання, залишається для сторони обвинувачення відкритим», – зазначили у відомстві.

Натомість суд задовольнив аналогічне клопотання прокурорів САП керівника Департаменту погашення боргу ДФС і продовжив термін носіння браслета Володимирові Новікову (той був підлеглим Насірова).

За даними прокуратури, наступне засідання заплановане на 23 жовтня.

31 січня Кабінет міністрів України звільнив Романа Насірова з посади голови ДФС. До цього, 17 січня, міністр фінансів Олександр Данилюк заявив, що направить подання «з підтвердженням подвійного громадянства (Насірова – ред.), що є порушенням закону про державну службу». За його словами, Велика Британія заявила про наявність у посадовця британського паспорта. Сам Насіров назвав своє звільнення «незаконним і нечесним».

На початку березня 2017 року суд арештував Насірова з можливістю застави в 100 мільйонів гривень, яку внесли його дружина і тесть. Після цього відсторонений голова ДФС вийшов із СІЗО. 15 лютого Насіров попросив Окружний адміністративний суд Києва поновити його на посаді голови Державної фіскальної служби.

За даними слідства, Насіров причетний до так званої «газової схеми Онищенка» і впродовж 2015 року ухвалив низку «безпідставних і незаконних рішень» про розстрочення сум платежів з рентної плати за користування надрами для задіяних у схемі компаній на загальну суму понад мільярд гривень. Слідство вважає, що такими рішеннями державі завдано збитків на суму майже 2 мільярди гривень. Захист Насірова і він сам ці звинувачення заперечують.