Справа Насірова: у суді з грудня зачитали 245 із 774 сторінок обвинувального акту

У Шевченківському районному суді Києва з грудня 2017 року зачитали 245 із 774 сторінок обвинувального акту у справі колишнього голови Державної фіскальної служби України Романа Насірова.

Як повідомляє прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, сьогодні обвинувачений повторно заявив клопотання про відвід прокурорам, попри те, що на попередньому засіданні суд вже відмовив захисту у відводі прокурорів.

Суд знову відмовив стороні захисту у відводі прокурорів.

Крім того, у САП повідомляють, що через перебої електропостачання повноцінне в сенсі часу засідання суду не відбулося і фактично суд лише зміг відмовити у відводі прокурорів, а прокурор САП не зміг зачитати жодної сторінки обвинувального акту.

Наступне судове засідання у справі Насірова призначили на 09:00 15 червня.

7 грудня 2017 року на вимогу сторони захисту прокурори почали зачитувати повністю текст обвинувального акту, зауважують у САП.

На початку березня 2017 року суд арештував Насірова з можливістю застави в 100 мільйонів гривень, яку внесли його дружина і тесть. Після цього відсторонений голова ДФС вийшов із СІЗО.

За даними слідства, Насіров причетний до так званої «газової схеми Онищенка» і впродовж 2015 року ухвалив низку «безпідставних і незаконних рішень» про розстрочення сум платежів з рентної плати за користування надрами для залучених до схеми компаній на загальну суму понад мільярд гривень. Слідство вважає, що такими рішеннями державі завдано збитків на суму майже 2 мільярди гривень.

Захист Насірова і він сам ці звинувачення заперечують.

31 січня цього року Кабінет міністрів України звільнив Романа Насірова з посади голови ДФС.

До цього, 17 січня, міністр фінансів Олександр Данилюк заявив, що направить подання «з підтвердженням подвійного громадянства (Насірова – ред.), що є порушенням закону про державну службу». За його словами, Велика Британія заявила про наявність у посадовця британського паспорта.

Сам Насіров назвав своє звільнення «незаконним і нечесним».