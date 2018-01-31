Насіров назвав своє звільнення з посади голови ДФС «незаконним»

Роман Насіров назвав «незаконним» своє звільнення з посади голови Державної фіскальної служби України.

«Вважаю рішення Кабміну про моє звільнення незаконним і нечесним. Так само, як і моє відсторонення торік. Було дивно дізнатися про розгляд цього питання зі ЗМІ. А ще дивніше, на підставі чого ухвалене таке рішення КМУ? Мене з ним не ознайомили і тим більше – не взяли пояснень», – написав Насіров у Facebook.

Він заявив, що в першу чергу буде доводити свою невинуватість у суді в справі про корупцію, а потім щодо «незаконності й необґрунтованості звільнення».

31 січня Кабінет міністрів України звільнив Романа Насірова з посади голови ДФС.

До цього, 17 січня, міністр фінансів Олександр Данилюк заявив, що направить подання «з підтвердженням подвійного громадянства (Насірова – ред.), що є порушенням закону про державну службу». За його словами, Велика Британія заявила про наявність у Насірова британського паспорта.

На початку березня 2017 року суд арештував Насірова з можливістю застави в 100 мільйонів гривень, яку внесли його дружина і тесть. Після цього відсторонений голова ДФС вийшов із СІЗО.

19 січня Шевченківський райсуд Києва продовжив запобіжний захід відстороненому голові Державної фіскальної служби України Роману Насірову до 19 березня.

За даними слідства, Насіров причетний до так званої «газової схеми Онищенка» і впродовж 2015 року ухвалив низку «безпідставних і незаконних рішень» про розстрочення сум платежів з рентної плати за користування надрами для задіяних у схемі компаній на загальну суму понад мільярд гривень. Слідство вважає, що такими рішеннями державі завдано збитків на суму майже 2 мільярди гривень.

Захист Насірова і він сам ці звинувачення заперечують.