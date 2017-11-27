Суд призначив розгляд по суті обвинувального акту в справі Насірова на 7 грудня

Шевченківський районний суд Києва призначив на 10:00 7 грудня розгляд обвинувального акту по суті в справі відстороненого голови Державної фіскальної служби України Романа Насірова та керівника департаменту погашення боргу ДФС Володимира Новікова.

Також суд задовольнив клопотання прокурорів і продовжив до 25 січня 2018 року термін дії процесуальних зобов’язань для обвинувачених.

Під час засідання Насіров заявив, що задоволений можливістю розгляду його справи в суді по суті.

«Це можливість прокоментувати справу та можливість розказати суспільству, розказати саме суду по суті так званого надуманого обвинувачення, розказати, що відбувалося у справі останні 7 місяців. І остаточно довести невинуватість», – сказав Насіров.

За даними слідства, голова ДФС причетний до так званої «газової схеми Онищенка» і упродовж 2015 року ухвалив низку «безпідставних і незаконних рішень» про розстрочення сум платежів з рентної плати за користування надрами для задіяних у схемі компаній на загальну суму понад мільярд гривень. Слідство вважає, що такими рішеннями державі завдано збитків на суму майже 2 мільярди гривень.

Захист Насірова і він сам ці звинувачення заперечують.

На початку березня суд арештував Насірова з можливістю застави в 100 мільйонів гривень, яку внесли його дружина і тесть. Після цього відсторонений голова ДФС вийшов із СІЗО. Пізніше запобіжний захід продовжили.

Наразі відсторонений голова ДФС зобов’язаний носити електронний браслет, здати закордонний паспорт, утриматися від спілкування зі свідками й фігурантами справи, приходити до детектива, прокурора чи до суду на першу вимогу. Також Насіров не може без дозволу виїжджати з Києва.