Підготовче засідання в справі Насірова призначене на 27 листопада

Шевченківський районний суд Києва призначив засідання у справі відстороненого голови Державної фіскальної служби України Романа Насірова на 16:15 27 листопада, йдеться в повідомленні на порталі «Судова влада України».

Як повідомили Радіо Свобода в Шевченківському районному суді, засідання буде підготовчим.

Обвинуваченими у справі є Роман Насіров і керівник департаменту погашення боргу ДФС Володимир Новіков.

Головуючим суддею призначений Володимир Бугіль. До колегії суддів увійшли Оксана Хардіна і Лідія Щебуняєва.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила, що направила до суду обвинувальний акт щодо Насірова й Новікова 10 листопада.

За даними слідства, голова ДФС причетний до так званої «газової схеми Онищенка» і упродовж 2015 року ухвалив низку «безпідставних і незаконних рішень» про розстрочення сум платежів з рентної плати за користування надрами для задіяних у схемі компаній на загальну суму понад мільярд гривень. Слідство вважає, що такими рішеннями державі завдано збитків на суму майже 2 мільярди гривень.

Захист Насірова і він сам ці звинувачення заперечують.

На початку березня суд арештував Насірова з можливістю застави в 100 мільйонів гривень, яку внесли його дружина і тесть. Після цього відсторонений голова ДФС вийшов із СІЗО. Пізніше запобіжний захід продовжили.

Наразі відсторонений голова ДФС зобов’язаний носити електронний браслет, здати закордонний паспорт, утриматися від спілкування зі свідками й фігурантами справи, приходити до детектива, прокурора чи до суду на першу вимогу. Також Насіров не може без дозволу виїжджати з Києва.​