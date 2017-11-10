САП: справу щодо Насірова сьогодні направлять до суду

Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершила досудове розслідування справи щодо відстороненого голови Державної фіскальної служби Романа Насірова.

Як повідомляє прес-служба САП, обвинувальний акт вручили підозрюваним у справі і їхнім захисникам, сьогодні ж обвинувальний акт направлять до суду.

«З моменту відкриття матеріалів кримінального провадження минуло більш ніж 3 місяці та нарешті, після обмеження сторони захисту в ознайомленні рішенням слідчого судді, маємо змогу завершити досудове розслідування, як і передбачалось, складанням обвинувального акту», – йдеться у повідомленні відомства

У прокуратурі зауважують, що у ході ознайомлення з матеріалами слідства сторона захисту не надала доказів для закриття кримінального провадження чи зміни кваліфікації правопорушень.

У САП впевнені у наявності беззаперечних доказів вчинення підозрюваними інкримінованих їм злочинів і сподіваються на дотримання розумних строків судового розгляду.

Слідство вважає, що Роман Насіров упродовж 2015–2016 років, діючи в інтересах депутата Верховної Ради Олександра Онищенка, надав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку ухвалювати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу трьом компаніям. Такими рішеннями державі завдано збитків на суму майже 2 мільярди гривень.

Захист Насірова і він сам ці звинувачення заперечують.

На початку березня суд арештував Насірова з можливістю застави в 100 мільйонів гривень, яку внесли його дружина і тесть. Після цього відсторонений голова ДФС вийшов із СІЗО. Пізніше запобіжний захід продовжили.

Наразі відсторонений голова ДФС зобов’язаний носити електронний браслет, здати закордонний паспорт, утриматися від спілкування зі свідками й фігурантами справи, приходити до детектива, прокурора чи до суду на першу вимогу. Також Насіров не може без дозволу виїжджати з Києва.​