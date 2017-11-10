САП направила до суду справу Насірова – НАБУ

Спеціалізована антикорупційна прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо відстороненого голови Державної фіскальної служби України Романа Насірова і керівника департаменту погашення боргу ДФС.

Як повідомляє прес-служба Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), справа завершена 28 липня, підозрювані та їхні захисники ознайомлювалися з матеріалами розслідування понад три місяці.

Водночас Роман Насіров на своїй сторінці в Facebook зауважив, що він радий – «нарешті дочекався від НАБУ обвинувального акту».

«По-перше, це ще один документ, який підтверджує мою невинуватість. По-друге, я отримав змогу довести свою правоту в суді», – написав він.

За даними слідства, голова ДФС причетний до так званої «газової схеми Онищенка», він упродовж 2015 року ухвалив низку безпідставних і незаконних рішень про розстрочення сум платежів з рентної плати за користування надрами для задіяних у схемі компаній на загальну суму понад мільярди гривень. Слідство вважає, що такими рішеннями державі завдано збитків на суму майже 2 мільярди гривень.

Захист Насірова і він сам ці звинувачення заперечують.

На початку березня суд арештував Насірова з можливістю застави в 100 мільйонів гривень, яку внесли його дружина і тесть. Після цього відсторонений голова ДФС вийшов із СІЗО. Пізніше запобіжний захід продовжили.

Наразі відсторонений голова ДФС зобов’язаний носити електронний браслет, здати закордонний паспорт, утриматися від спілкування зі свідками й фігурантами справи, приходити до детектива, прокурора чи до суду на першу вимогу. Також Насіров не може без дозволу виїжджати з Києва.​