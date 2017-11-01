Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
01 Листопад 2017, Київ 10:15
Новини | Корупція

Антикорупціонери закликають САП повторно просити суд стягнути в бюджет 100 мільйонів застави Насірова

Роман Насіров

Юристи громадської організації «Центр протидії корупції» («ЦПК») звернулися до керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назара Холодницького та процесуального керівника начальнику відділу управління процесуального керівництва Романа Симківа з проханням повторно подати до суду клопотання щодо стягнення в бюджет 100 мільйонів гривень застави відстороненого голови ДФС Романа Насірова.

Про це журналістам програми «Схеми» (спільного проекту Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший») повідомили в «ЦПК».

У своєму зверненні від 30 жовтня юристи посилаються на розслідування журналістів «Роман з паспортами», в якому йдеться про порушення Романом Насіровим умови запобіжного заходу, зокрема, два незданих на зберігання паспорти. Журналісти наводять докази дійсності цих документів.

У листі на ім’я процесуального керівника справи Романа Симківа, «ЦПК» просить вирішити питання щодо повторного звернення до суду з клопотанням про стягнення застави, внесеної родиною за Романа Насірова, в дохід держави.

«Вказані у цьому зверненні обставини дають всі підстави для повторного звернення до суду з клопотанням про звернення застави в дохід держави», – ідеться у зверненні.

Раніше програма «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший») з’ясувала, що відсторонений голова Державної фіскальної служби Роман Насіров, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем і нанесенні збитків державі на 2 мільярди гривень, порушив умови запобіжного заходу. Враховуючи це, редакція вважає, що держава має всі підстави стягнути 100 мільйонів гривень застави, внесеної його родичами на тимчасовий рахунок, у дохід держави.

Після сюжету Національне антикорупційне бюро України попросило Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру повторно звернутися до суду з клопотанням про стягнення до державного бюджету 100 мільйонів гривень.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG