НАБУ повторно направило до САП клопотання про стягнення 100 мільйонів гривень застави Насірова

Національне антикорупційне бюро України попросило Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру повторно звернутися до суду з клопотанням про стягнення до державного бюджету 100 мільйонів гривень застави, внесеної за відстороненого голову Державної фіскальної служби Романа Насірова. Про це в інтерв’ю «5 каналу» повідомив директор НАБУ Артем Ситник.

«Таке клопотання ми повторно скерували до Антикорупційної прокуратури», – заявив він.

Раніше програма «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода та каналу «UA:Перший») з’ясувала, що відсторонений голова Державної фіскальної служби Роман Насіров, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем, порушив умови запобіжного заходу, тому держава має всі підстави стягнути 100 мільйонів гривень застави, внесеної його родичами на тимчасовий рахунок, у дохід держави.

Подібне клопотання прокурорів було відхилене Солом’янським районним судом Києва 8 червня, бо тоді суддя не взяла до уваги докази детективів про наявність у Насірова британського паспорта і повірила захисту підозрюваного про те, що його другий український закордонний паспорт анульований Міграційною службою.

При цьому журналісти заявили про виявлення нових обставин, які доводять, що суддя керувалась недостовірною інформацією, наданою захистом Насірова. Зокрема, суддя тоді взяла до уваги свідчення захисту, що другий український закордонний паспорт «анульований працівником територіального органу Державної міграційної служби шляхом пробиття більше двох отворів у машинозчитуваній зоні».

Ці дані були згодом спростовані самою Міграційною службою, лист якої на адресу НАБУ журналісти навели у розслідуванні. «Паспорт громадянина Насірова Р.М. № СDххх241 як нечинний, анульований і повернутий особі не значиться, а рішення про його анулювання співробітниками не приймалося», – йдеться в ньому.

Щодо британського паспорта Романа Насірова, то суддя аргументувала відмову приймати докази його наявності тим, що відповіді британської сторони отримані нібито в межах іншого кримінального провадження.

При цьому, детективи НАБУ і прокурори САП вважають це неправомірним, адже суддя не взяла до уваги те, що уповноваженим органам Великої Британії повідомили про зміну номеру кримінального провадження, в рамках якого робився запит про міжнародну правову допомогу.

На початку листопада у Романа Насірова спливає термін ознайомлення з матеріалами справи і незабаром розпочнеться її розгляд по суті. Міра запобіжного заходу, обрана у березні і кілька разів продовжена, чітко визначила умови внесення застави у 100 мільйонів гривень.

Внесена застава слугувала гарантією, що підозрюваний виконає всі покладені на нього зобов’язання. В іншому випадку 100 мільйонів не повертаються, застава зараховується до бюджету України, а сам підозрюваний знову ризикує потрапити за ґрати на час розслідування.