Суд продовжив Насірову запобіжний захід ще на 2 місяці

Солом'янський районний суд Києва продовжив запобіжний захід ще на 60 діб тимчасово відстороненому голові Державної фіскальної служби Романові Насірову.

Таке рішення у середу ухвалив суддя Олександр Бобровник, повідомляє журналіст Радіо Свобода.

Під час засідання сторона звинувачення заявляла, що існують ризики втечі Насірова за межі України. Прокурор Андрій Перов також стверджував, що підозрюваний може впливати на свідків та намагатися знищити докази.

Сам Насіров на суді заперечував намір переховуватися та зазначав, що сама підозра є необґрунтованою.

Наразі відсторонений голова ДФС зобов’язаний носити електронний браслет, здати закордонний паспорт, утриматися від спілкування зі свідками й фігурантами справи, приходити до детектива, прокурора чи до суду на першу вимогу. Також Насіров не може без дозволу виїжджати з Києва.

На початку березня суд арештував Насірова з можливістю застави в 100 мільйонів гривень, яку внесли його дружина і тесть. Після цього відсторонений голова ДФС вийшов із СІЗО. Пізніше запобіжний захід продовжили.

Слідство вважає, що Роман Насіров упродовж 2015–2016 років, діючи в інтересах депутата Верховної Ради Олександра Онищенка, надав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку ухвалювати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу трьом компаніям. Такими рішеннями державі завдано збитків на суму майже 2 мільярди гривень.

Захист Насірова і він сам ці звинувачення заперечують.