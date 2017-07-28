До обвинувачень щодо Насірова додали службове підроблення

НАБУ і САП повідомили про завершення досудового розслідування щодо відстороненого від виконання обов’язків голови Державної фіскальної служби України Романа Насірова у «газовій справі».

У повідомленнях установ мовиться, що до переліку обвинувачень щодо Насірова додали ще службове підроблення.

«Відповідно до остаточно висунутої підозри Насіров, окрім раніше інкримінованого зловживання владою та службовим становищем (ст. 364 КК України) підозрюється також у службовому підробленні (ст.366 КК України) вчиненому під час ухвалення рішень про розстрочення податкових зобов’язань та боргу, а також під час інформування Міністерства фінансів України про відсутність розстрочень, що виходять за межі одного бюджетного року (які надавались саме ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма ХАС», ТОВ «Карпатнадраінвест»)», – зазначається у повідомленні у Facebook.

«Зібрана доказова база у кримінальному провадженні прокурорами оцінена як достатня для завершення досудового розслідування, та, за відсутності доказів сторони захисту, які б спростовували висунуту підозру, для направлення до суду обвинувального акту.», – додали у НАБУ і САП.

На початку березня суд арештував Насірова з можливістю застави в 100 мільйонів гривень, яку внесли його дружина і тесть. Після цього відсторонений голова ДФС вийшов із СІЗО. Пізніше запобіжний захід продовжили.

Слідство вважає, що Роман Насіров упродовж 2015–2016 років, діючи в інтересах депутата Верховної Ради Олександра Онищенка, надав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку ухвалювати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу трьом компаніям. Такими рішеннями державі завдано збитків на суму майже 2 мільярди гривень.

Захист Насірова і він сам ці звинувачення заперечують.