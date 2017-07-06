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06 Липень 2017, Київ 17:47
Новини | Події

Суд у закритому режимі розглядає питання зміни запобіжного заходу Насірову

Роман Насіров

Солом’янський районний суд Києва розглядає клопотання відстороненого голови Державної фіскальної служби України Романа Насірова про зміну запобіжного заходу.

Судовий процес розглядається у закритому режимі, оскільки в справі міститься інформація про персональні дані, захищені законом.

«Наразі розглядається клопотання захисту Насірова у закритому режимі. Захист хоче зняти ключові обов’язки з Насірова: зняти браслет та видати закордонний паспорт, дозволити виїхати за межі країни», – заявив прокурор САП Андрій Перов під час технічної перерви.

Захист обґрунтовує необхідність зміни запобіжного заходу станом здоров’я екс-голови ДФС. Натомість сторона обвинувачення вважає, що наразі підстав задовільнити таке клопотання немає.

26 червня Солом’янський районний суд Києва продовжив запобіжний захід Роману Насірову.

На початку березня суд арештував Насірова з можливістю застави в 100 мільйонів гривень, яку внесли його дружина і тесть. Після цього відсторонений голова ДФС вийшов із СІЗО. Пізніше цей запобіжний захід продовжили.

Слідство вважає, що Роман Насіров упродовж 2015–2016 років, діючи в інтересах депутата Верховної Ради Олександра Онищенка, надав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку ухвалювати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу трьом компаніям. Такими рішеннями державі завдано збитків на суму майже 2 мільярди гривень. Захист Насірова і він сам ці звинувачення заперечують.

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