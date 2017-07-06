Суд у закритому режимі розглядає питання зміни запобіжного заходу Насірову

Солом’янський районний суд Києва розглядає клопотання відстороненого голови Державної фіскальної служби України Романа Насірова про зміну запобіжного заходу.

Судовий процес розглядається у закритому режимі, оскільки в справі міститься інформація про персональні дані, захищені законом.

«Наразі розглядається клопотання захисту Насірова у закритому режимі. Захист хоче зняти ключові обов’язки з Насірова: зняти браслет та видати закордонний паспорт, дозволити виїхати за межі країни», – заявив прокурор САП Андрій Перов під час технічної перерви.

Захист обґрунтовує необхідність зміни запобіжного заходу станом здоров’я екс-голови ДФС. Натомість сторона обвинувачення вважає, що наразі підстав задовільнити таке клопотання немає.

26 червня Солом’янський районний суд Києва продовжив запобіжний захід Роману Насірову.

На початку березня суд арештував Насірова з можливістю застави в 100 мільйонів гривень, яку внесли його дружина і тесть. Після цього відсторонений голова ДФС вийшов із СІЗО. Пізніше цей запобіжний захід продовжили.

Слідство вважає, що Роман Насіров упродовж 2015–2016 років, діючи в інтересах депутата Верховної Ради Олександра Онищенка, надав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку ухвалювати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу трьом компаніям. Такими рішеннями державі завдано збитків на суму майже 2 мільярди гривень. Захист Насірова і він сам ці звинувачення заперечують.