Суд не задовольнив клопотання Насірова про зміну запобіжного заходу

Солом’янський районний суд Києва відмовив у задоволенні клопотання відстороненого голови Державної фіскальної служби України Романа Насірова і залишив запобіжний захід йому без змін.

«Відмовлено в повному обсязі в задоволенні цього клопотання щодо скасування окремих обов’язків», – заявив прокурор САП Андрій Перов.

Захист Насірова просив суд змінити запобіжний захід у зв’язку зі станом здоров’я відстороненого голови ДФС. Під зміною запобіжного заходу захист мав на увазі: зняти браслет електронного стеження, видати закордонний паспорт і дозволити виїхати за кордон на лікування.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, суд пройшов у закритому режимі, бо в клопотанні фігурувала закрита, особиста інформація, що не підлягає розголошенню й охороняється законом.

На початку березня суд арештував Насірова з можливістю застави в 100 мільйонів гривень, яку внесли його дружина і тесть. Після цього відсторонений голова ДФС вийшов із СІЗО. Пізніше запобіжний захід продовжили.

Слідство вважає, що Роман Насіров упродовж 2015–2016 років, діючи в інтересах депутата Верховної Ради Олександра Онищенка, надав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку ухвалювати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу трьом компаніям. Такими рішеннями державі завдано збитків на суму майже 2 мільярди гривень.

Захист Насірова і він сам ці звинувачення заперечують.