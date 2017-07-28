Слідство щодо Насірова завершене – Ситник

Спеціалізована антикорупційна прокуратура 28 липня оголосить про закінчення досудового розслідування у справі відстороненого голови Державної фіскальної служби Романа Насірова, заявив директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник.

«Йому оголошена остаточна підозра, і наступне процесуальне рішення – це оголошення про закінчення досудового розслідування. Я не виключаю того, що це буде відбудеться сьогодні. Підозра містить 480 аркушів», – повідомив Ситник 28 липня під час відкриття відділення НАБУ в Харкові.

Водночас голова САП Назар Холодницький додав, що вже отримані результати потрібних експертиз, і прокурори погодили з детективами підозру. За його словами, після сьогоднішнього офіційного оголошення про завершення досудового слідства захист отримає для ознайомлення всі матеріали.

Що ж до офіційно підтвердженого британською владою паспорта цієї країни, який має Насіров, то Артем Ситник наголосив, що Національне антикорупційне бюро не уповноважене клопотати про позбавлення Насірова українського громадянства. Директор НАБУ зауважив, що рішення українського суду щодо відмови долучати документи по другому паспорту Насірова, компрометує українську правоохоронну систему в очах західних партнерів.

Антикорупційний прокурор Назар Холодницький також висловив думку, що таке рішення суду у справі Насірова може дати підставу європейським правоохоронцям відмовляти Україні в екстрадиції підозрюваних.

«Коли стане питання про екстрадицію наших підозрюваних, які перебувають в розшуку, з території Великої Британії, може бути ризик такий, що на цьому прикладі британці можуть стверджувати, що у нас немає чесного суду… Тому це є бомба сповільненої дії. Вона може стосуватися не лише справи Насірова, вона може стосуватися всіх осіб, які зараз перебувають у розшуку чи переховуються на території Великої Британії чи інших країн», – зауважив Назар Холодницький.

На початку березня суд арештував Насірова з можливістю застави в 100 мільйонів гривень, яку внесли його дружина і тесть. Після цього відсторонений голова ДФС вийшов із СІЗО. Пізніше запобіжний захід продовжили.

Слідство вважає, що Роман Насіров упродовж 2015–2016 років, діючи в інтересах депутата Верховної Ради Олександра Онищенка, надав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку ухвалювати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу трьом компаніям. Такими рішеннями державі завдано збитків на суму майже 2 мільярди гривень.

Захист Насірова і він сам ці звинувачення заперечують.