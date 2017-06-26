Суд у нарадчій кімнаті розгляне ситуацію з помилкою у по батькові Насірова в поданні прокурорів

Солом’янський райсуд Києва взяв до розгляду клопотання адвокатів відстороненого голови Державної фіскальної служби України Романа Насірова про помилку в його по батькові у поданні на продовження запобіжного заходу, поданому прокуратурою.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, суд вирішив вивчити це питання у нарадчій кімнаті.

За словами захисників Насірова, у поданні прокуратури він названий «Миколайовичем». Тому адвокати вважають, що клопотання прокуратури не стосується Насірова і має бути відхилене.

Прокурори заявили, що це «технічна помилка».

На даний час суд перейшов до закритої частини, оскільки адвокати надаватимуть медичні дані. Журналісти чекають у коридорі Солом’янського суду.

За даними прокуратури, дія попереднього запобіжного заходу Насірову закінчується 26 червня о 18:00.

На початку березня суд арештував Насірова з можливістю застави в 100 мільйонів гривень, яку внесли його дружина і тесть. Після цього відсторонений голова ДФС вийшов із СІЗО. Пізніше цей запобіжний захід продовжили до 26 червня.

Слідство вважає, що Роман Насіров упродовж 2015–2016 років, діючи в інтересах депутата Верховної Ради Олександра Онищенка, надав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку ухвалювати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу трьом компаніям. Такими рішеннями державі завдано збитків на суму майже 2 мільярди гривень. Захист Насірова і він сам ці звинувачення заперечують.