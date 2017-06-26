Суд зробив частково закритим розгляд запобіжного заходу Насірову

Солом’янський райсуд Києва вирішив зробити частково закритим розгляд клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про продовження запобіжного заходу відстороненому голові Державної фіскальної служби Роману Насірову.

Як повідомляє із зали суду кореспондент Радіо Свобода, таке рішення суд ухвалив, частково задовольнивши клопотання захисту Насірова, який просив проводити засідання 26 червня у закритому режимі. Адвокати мотивували це тим, що під час розгляду подовження запобіжного заходу Насірова розголошуються дані про стан його здоров’я, а він на це дозволу не дає.

Суд постановив, що ЗМІ повинні будуть вийти з зали засідань, коли захист Насірова озвучуватиме медичні дані.

Сторона обвинувачення заявляла, що лікарською таємницею є лише діагноз Насірова, і наголошувала, що без розголошення діагнозу проводити відкриті судові засідання можна.

Захист Насірова також попросив суд про відвід прокурора САП Андрія Перова, стверджуючи про його упереджене ставлення. Прокурор обвинувачення відкинув. Щодо цього клопотання суд рішення ще не оголошував.

На початку березня суд арештував Насірова з можливістю застави в 100 мільйонів гривень, яку внесли його дружина і тесть. Після цього відсторонений голова ДФС вийшов із СІЗО. Пізніше цей запобіжний захід продовжили до 26 червня.

Слідство вважає, що Роман Насіров упродовж 2015–2016 років, діючи в інтересах депутата Верховної Ради Олександра Онищенка, надав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку ухвалювати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу трьом компаніям. Такими рішеннями державі завдано збитків на суму майже 2 мільярди гривень. Захист Насірова і він сам ці звинувачення заперечують.

Насіров був призначений головою Державної фіскальної служби в травні 2015 року, до цього він був народним депутатом, пройшов до Верховної Ради за списками партії «Блок Петра Порошенка».