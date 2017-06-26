Суд відхилив клопотання адвокатів Насірова про відвід прокурора

Солом’янський райсуд Києва не задовольнив клопотання адвокатів відстороненого голови Державної фіскальної служби України Романа Насірова про відвід одного з прокурорів САП у справі Андрія Перова.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, захист Насірова просив суд про відвід прокурора, стверджуючи про його упереджене ставлення.

Прокуратура це звинувачення відкинула і заявила про намір захисту Насірова затягнути розгляд продовження йому запобіжного заходу. При цьому в прокуратурі заявили, що в разі, якщо суд не продовжить запобіжний захід Насірову до 18:00 26 червня, він далі зможе не приходити на засідання суду.

Адвокати також попросили дати їм три години, щоб ознайомитися з клопотанням прокурорів про продовження тримання Насірова під вартою. Суд відмовив, аргументуючи це тим, що адвокати отримали матеріали 21 червня. На це Насіров заявив, що його захист не отримав клопотання про продовження запобіжного заходу вчасно.

Сьогоднішнє засідання суд вирішив зробити частково закритим через клопотання адвокатів, які заявляли, що під час розгляду подовження запобіжного засобу Насірова розголошуються дані про стан його здоров’я, а він на це дозволу не дає.

Суд постановив, що ЗМІ повинні будуть вийти з зали засідань, коли захист Насірова озвучуватиме медичні дані.

На початку березня суд арештував Насірова з можливістю застави в 100 мільйонів гривень, яку внесли його дружина і тесть. Після цього відсторонений голова ДФС вийшов із СІЗО. Пізніше цей запобіжний захід продовжили до 26 червня.

Слідство вважає, що Роман Насіров упродовж 2015–2016 років, діючи в інтересах депутата Верховної Ради Олександра Онищенка, надав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку ухвалювати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу трьом компаніям. Такими рішеннями державі завдано збитків на суму майже 2 мільярди гривень. Захист Насірова і він сам ці звинувачення заперечують.