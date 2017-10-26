Держава має підстави стягнути 100 мільйонів застави Насірова в бюджет – «Схеми»

Відсторонений голова Державної фіскальної служби України Роман Насіров, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем, порушив умови запобіжного заходу, тому держава має всі підстави стягнути 100 мільйонів гривень застави, внесеної його родичами на тимчасовий рахунок, у дохід держави. Такого висновку дійшли журналісти програми «Схеми» (спільного проекту Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший») у розслідуванні «Роман із паспортами».

Подібне клопотання прокурорів було відхилене Солом’янським районним судом Києва 8 червня, бо тоді суддя не взяла до уваги докази детективів про наявність у Насірова британського паспорта і повірила захисту підозрюваного про те, що його другий український закордонний паспорт анульований Міграційною службою.

При цьому з того часу були виявлені нові обставини, які доводять, що суддя керувалась недостовірною інформацією, наданою захистом Насірова, а отже, є підстави повторно вимагати стягнення застави в бюджет, йдеться в розслідуванні журналістів.

Зокрема, суддя тоді взяла до уваги свідчення захисту, що другий український закордонний паспорт «анульований працівником територіального органу Державної міграційної служби шляхом пробиття більше двох отворів у машинозчитуваній зоні».

Ці дані були згодом спростовані самою Міграційною службою, йдеться в матеріалі «Схем».

Журналісти наводять лист Міграційної служби на адресу НАБУ від 27 червня, отриманий на запит програми, в якому йдеться про те, що «паспорт громадянина Насірова Р.М. № СDххх241 як недіючий, анульований та повернутий особі не значиться, а рішення про його анулювання співробітниками не приймалося».

Ці дані підтверджує і лист від Міністерства закордонних справ, датований 29 вересня 2017 року.

Щодо британського паспорту Романа Насірова, то суддя аргументувала відмову приймати докази його наявності тим, що відповіді британської сторони отримані нібито в межах іншого кримінального провадження.

При цьому, детективи НАБУ і прокурори САП вважають це неправомірним, адже суддя не взяла до уваги те, що уповноваженим органам Великої Британії повідомили про зміну номеру кримінального провадження, в рамках якого робився запит про міжнародну правову допомогу.

Прес-секретар НАБУ заявляє, що детективи вже підготували повторне клопотання, і тепер все залежить від прокурорів САП.

Утім, керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури журналістам «Схем» повідомив, що наразі підстав для подання нового клопотання не бачить: «Є рішення суду, яке ми, як прокурори, як юристи, просто не можемо зрозуміти. Але є рішення суду, воно набрало законної сили, і воно має бути виконане».

«Якщо будуть виявлені нові обставини, якісь геть нові, тоді питання про звернення заново воно є можливим», – додав Холодницький.

Юристи «Центру протидії корупції», вивчивши матеріали справи та зібрані журналістами документи дійшли висновку, що є всі підстави для звернення до суду із новим клопотанням про стягнення застави Насірова у дохід держави.

«Насіровим не були здані всі документи, які дають підставу для виїзду за кордон, тож у прокурорів є всі підстави наново подати клопотання до суду про стягнення 100 мільйонів у дохід держави. Процесуальний керівник має змогу звернутися з клопотанням, оскільки дійсно для цього є достатньо підстав – ці документи вважаються додатковими доказами, новою інформацією», – зазначає юрист «Центру протидії корупції» Андрій Савін.

На початку листопада у Романа Насірова спливає термін ознайомлення з матеріалами справи і незабаром розпочнеться її розгляд по суті. Міра запобіжного заходу, обрана у березні і кілька разів продовжена, чітко визначила умови внесення застави у 100 мільйонів гривень.

Внесена застава слугувала гарантією, що підозрюваний виконає всі покладені на нього зобов’язання. В іншому випадку 100 мільйонів не повертаються, застава зараховується до бюджету України, а сам підозрюваний знову ризикує потрапити за ґрати на час розслідування.