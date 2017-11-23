240 томів Насірова: сторони готуються до розгляду справи по суті

Київ – Відсторонений керівник Державної фіскальної служби Роман Насіров та його адвокати звинуватили Національне антикорупційне бюро в затягуванні розслідування, а Мінфін – у незаконному відстороненні Насірова з посади. У НАБУ, у свою чергу, звернули увагу на те, що сторона захисту ознайомлювалась із матеріалами справи три тижні, а експерти підозрюють тиск на суд і ймовірних свідків.

240 томів справи, понад 700 сторінок обвинувального висновку – саме так, за словами адвокатів відстороненого керівника ДФС Романа Насірова, виглядають документи, передані до суду. Підготовче засідання у справі чиновника, яку починають розглядати по суті, призначили на 27 листопада.

А перед цим захисники Насірова та він сам вийшли із заявою, у якій назвали справу «замовною». Зокрема, один із адвокатів Любомир Дроздовський зазначив, що саме відсторонення урядом керівника ДФС від виконання обов’язків було незаконним.

Важко зрозуміти, чим була продиктована така надзвичайна оперативність міністра фінансів, якщо не бажанням усунути Романа Насірова зі своєї посади

«Пізно вночі детективи Національного антикорупційного бюро України в приміщенні лікарні незаконно намагались пред’явити підозру Роману Насірову, а вже вранці наступного дня міністр фінансів України надзвичайно оперативно вносить вказане незаконне подання. Важко зрозуміти, чим була продиктована така надзвичайна оперативність міністра фінансів, якщо не бажанням усунути Романа Насірова з посади», – заявив він.

Сам Насіров заявив, що вважає свої дії на посаді голови ДФС правомірними, особистої вигоди він не отримував і збитків державі не завдавав. Чиновник зауважив, що експертизу щодо збитків, яку НАБУ долучило до справи, виконувала приватна фірма, якій він не довіряє. Водночас будь-які деталі щодо цього Насіров озвучувати відмовився, пообіцявши це зробити під час суду.

Відсторонений керівник ДФС також зазначив, що планує залишатися на посаді голови ДФС і надалі, а також сподівається на розгляд окремих порушень під час перебігу розслідування в міжнародних судах.

Ще у травні ми подали до Європейського суду з прав людини, ця справа взята до розгляду

«Ще в травні ми подали до Європейського суду з прав людини, ця справа взята до розгляду, і зараз ми просто чекаємо дати, коли вона буде розглянута», – сказав він.

Радіо Свобода надіслало запит до Міністерства фінансів щодо озвучених заяв і очікує на відповідь. Тим часом у НАБУ відповіли, що сторона захисту Романа Насірова ознайомлювалась із матеріалами справи три місяці: досудове розслідування детективи завершили наприкінці липня цього року, а обвинувальний акт стосовно голови ДФС до суду надіслали лише 10 листопада.

«Законність висунутої голові ДФС підозри у вчиненні кримінального правопорушення підтверджена слідчим суддею під час обрання посадовцю запобіжного заходу та під час неодноразового його подовження», – зазначили представники відомства.

Водночас, як ідеться в повідомленні, до відповідного рішення суду особа вважається невинуватою і Роман Насіров, роблячи такі заяви, користується цим правом.

Заяви Насірова розраховані на суддів і свідків – Юрчишин

Сьогоднішні заяви свідчать про продовження тактики захисту відстороненого керівника ДФС, яку він обрав раніше, зауважує у коментарі Радіо Свобода виконавчий директор українського представництва Transparency international Ярослав Юрчишин.

«Суб’єкти, на яких розраховані такі заяви, – це судова система. Для того, щоб судді перебували під певним тиском, у першу чергу публічним, що от невинну людину намагаються засудити за свідченнями, зібраними непрофесійно. А по-друге, це люди, які зараз працюють у Державній фіскальній службі, які знають про ті схеми, які працювали й досі працюють у цій системі, щоб ті, відповідно, не давали про це свідчень», – вважає він, зауваживши, що аргументи, наведені на прес-конференції, є, швидше, оціночними, і всі спікери уникали фактів і конкретних прізвищ.

Що ж до позову проти держави Україна до Європейського суду, то, на думку Юрчишина, тут захисники Насірова не розраховують на рішення на свою користь.

Насправді це можна розглядати не як юридичний, а як PR-хід, посилення власної позиції тим, що от, бачите, певний елемент справи розглядається в Європейському суді

«Незалежно від того, чи повністю розглядається справа, чи якась частина, елементи затримання чи ще якісь аспекти можуть розглянутися в Європейському суді, тільки коли сторона аргументує, що всі можливості розгляду в Україні вичерпані. Насправді це можна розглядати не як юридичний, а як PR-хід, посилення власної позиції тим, що от, бачите, певний елемент справи розглядається в Європейському суді», – каже експерт.

За прогнозами Юрчишина, суд у справі відстороненого голови ДФС може тривати досить довго, але він висловлює сподівання на ефективний розгляд і справедливе рішення.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила, що направила до суду обвинувальний акт щодо Насірова й Новікова 10 листопада.

За даними слідства, голова ДФС причетний до так званої «газової схеми Онищенка» і упродовж 2015 року ухвалив низку «безпідставних і незаконних рішень» про розстрочення сум платежів з рентної плати за користування надрами для задіяних у схемі компаній на загальну суму понад мільярд гривень. Слідство вважає, що такими рішеннями державі завдано збитків на суму майже 2 мільярди гривень.

Захист Насірова і він сам ці звинувачення заперечують.

На початку березня суд арештував Насірова з можливістю застави в 100 мільйонів гривень, яку внесли його дружина і тесть. Після цього відсторонений голова ДФС вийшов із СІЗО. Пізніше запобіжний захід продовжили.

Наразі відсторонений голова ДФС зобов’язаний носити електронний браслет, здати закордонний паспорт, утриматися від спілкування зі свідками й фігурантами справи, приходити до детектива, прокурора чи до суду на першу вимогу. Також Насіров не може без дозволу виїжджати з Києва.​