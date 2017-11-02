На суддю, яка відмовила у стягненні 100 мільйонів гривень застави Насірова в бюджет, подали скаргу

Члени громадської організації «Центр протидії корупції» («ЦПК») звернулися до Вищої ради правосуддя зі скаргою на відмову судді Солом’янского райсуду Києва Світлани Кушнір у задоволенні клопотання детективів НАБУ і прокурорів САП щодо стягнення у дохід держави 100 мільйонів гривень застави відстороненого голови ДФС Романа Насірова через порушення ним умов обраного запобіжного заходу. Про це журналістам програми «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший») повідомили у «ЦПК».

Юристи побачили у діях судді дисциплінарний проступок.

«Є підстави стверджувати про допущення суддею Солом’янського суду міста Києва Світланою Кушнір істотного порушення ч.8 ст. 182 Кримінального процесуального кодексу (в цій частині статті йдеться про звернення застави в дохід держави через порушення підозрюваним її умов, – ред.) під час здійснення правосуддя», – йдеться в тексті скарги.

У тексті скарги активісти навели докази дійсності незданих паспортів Романа Насірова, оприлюднені журналістами програми «Схеми», які суддя не взяла до уваги, і просять притягнути її до дисциплінарної відповідальності.

Тепер Вища рада правосуддя має 45 днів, щоб розглянути скаргу.

Раніше програма «Схеми» з’ясувала, що відсторонений голова Державної фіскальної служби Роман Насіров, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем і заподіянні збитків державі на 2 мільярди гривень, порушив, як вважають журналісти, умови запобіжного заходу.

Враховуючи це, редакція вважає, що держава має всі підстави стягнути 100 мільйонів гривень застави, внесеної його родичами на тимчасовий рахунок, у дохід держави.

Після сюжету Національне антикорупційне бюро України повідомило, що вже попросило Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру повторно звернутися до суду з клопотанням про стягнення до державного бюджету 100 мільйонів гривень.

Згодом антикорупційні юристи закликали САП повторно просити суд стягнути в бюджет 100 мільйонів застави Романа Насірова.