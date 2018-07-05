Холодницький про свій позов до Верховного суду: не треба робити скандал

Голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький відмовився коментувати повідомлення про подання ним позову до Верховного суду з вимогою заборонити Кваліфікаційно-дисциплінарній комісії прокурів використовувати записи з його кабінету як докази проти нього.

«Що значить вимагаю заборонити? Коментувати нічого не буду, поки не буде рішення суду і не буде висновку КДКП (Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів – ред.). Я вважаю, що будь-які коментарі в цьому випадку можуть розцінюватися як тиск. Тому всі коментарі зайві», – сказав Холодницький Радіо Свобода.

«Коли буде прийняте рішення, тоді можна щось казати. Зараз про це говорити рано. Кожна людина має право звернутися до суду: так робив Ситник (голова Антикорупційного бюро Артем Ситник – ред.), так робив Розенблат (депутат Верховної Ради Борислав Розенблат – ред.), так робив Насіров (колишній голова Державної фіскальної служби України Роман Насіров – ред.), так роблять усі, якщо вважають, що їхні права порушені. Хай суд ставить крапку або кваліфікаційна комісія. Не треба робити скандал там, де його немає», – додав голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Раніше 5 липня про розгляд позову Холодницького на засіданні Адміністративної палати Верховного суду повідомила громадська організація «Центр протидії корупції». Активісти вважають, що цей позов може бути використаний Холодницьким для затягування розгляду його справи Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів.

Наступне засідання суду заплановане на 20 вересня 2018 року. Засідання КДКП, на якому розглядатимуть скарги проти Холодницького, має відбутися 26 липня 2018 року, нагадують у «Центрі протидії корупції».

Речниця генерального прокурора України Лариса Сарган 3 липня закликала дочекатися засідання Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії у справі голови САП Назара Холодницького. Так вона прокоментувала інформацію про те, що доповідач комісії рекомендує притягнути Холодницького до догани замість звільнення.

НАБУ і ГПУ звинуватили очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького в дисциплінарних правопорушеннях після того, як оприлюднили записи, зроблені на «жучок» в його робочому кабінеті.

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Однак генеральний прокурор Юрій Луценко уточнював раніше, що про кримінальне переслідування Холодницького не йдеться: він та голова Антикорупційного бюро Артем Ситник просять кваліфікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів про звільнення голови САП.