У ГПУ радять дочекатися засідання комісії у справі Холодницького

Речниця генерального прокурора України Лариса Сарган закликала дочекатися засідання Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії у справі голови САП Назара Холодницького. Так вона прокоментувала інформацію про те, що доповідач комісії рекомендує притягнути Холодницького до догани замість звільнення.

«Давайте дочекаємося рішення, а потім генеральний прокурор, який планує бути на засіданні – ви почуєте його реакцію. Давайте не будемо гадати», – сказала Сарган в коментарі Радіо Свобода.

За даними представниці генпрокурора, засідання відбудеться на наступному тижні, проте точної дати вона наразі не має.

НАБУ і ГПУ звинуватили очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького в дисциплінарних правопорушеннях після того, як оприлюднили записи, зроблені на «жучок» в його робочому кабінеті.

Читайте також: «Раніше здавалось, що Холодницький піде, тепер сумніваюсь – Лємєнов»

Однак генеральний прокурор Юрій Луценко уточнював раніше, що про кримінальне переслідування Холодницького не йдеться: він та голова Антикорупційного бюро Артем Ситник просять кваліфікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів про звільнення голови САП.

Доповідач КДКП, втім, дійшов інших висновків. Уривок із його висновку опублікувала «Українська правда» із посиланням на власні джерела.

«Підстави для притягнення Холодницького Н. І. до дисциплінарної відповідальності, визначені частиною першої статті 43 Закону України «Про прокуратуру», можуть слугувати лише для накладення на нього дисциплінарного стягнення, передбаченого пунктами 1 чи 2 частини першої статті 49 цього Закону (догана або заборона на строк до одного року на призначення на вищу посаду в органі прокуратури, в якому прокурор обіймає посаду), і не можуть бути підставами для його звільнення з посади заступника Генерального прокурора – керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури», – йдеться в документі.