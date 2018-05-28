Нічні візити до Адміністрації президента: що об’єднує Суркісів, Порошенка і Грановського

Про ці зустрічі в Адміністрації президента України не звітують прес-служби і неохоче говорять їхні учасники. Вони відбуваються пізно ввечері або навіть вночі, непублічно, за участю впливових бізнесменів, депутатів і самого президента.

Які питання до опівночі могли вирішувати бізнесмени брати Суркіси та депутат Олександр Грановський із Петром Порошенком в його Адміністрації, свідками зустрічі яких стали журналісти «Схем»? Який стосунок Суркіси і президент можуть мати до справи про розкрадання коштів «Запоріжжяобленерго», фігурантом якої є екс-депутат Дмитро Крючков, котрий нещодавно вийшов під заставу у Німеччині? Про це – у розслідуванні програми «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу UA: Перший).

Нічна зустріч і «справа Крючкова»

20 квітня 2018 року «Схеми» зафіксували, як президент Петро Порошенко повертається до столиці з одеського відрядження і заїжджає до Адміністрації президента.

Згодом журналісти побачили, як до Адміністрації президента під’їжджає кортеж, яким користуються олігархи брати Григорій та Ігор Суркіси,

У співвласності з державою їм належить низка обленерго, також вони володіють футбольним клубом «Динамо» (Київ).

Одну з машин Суркісів через бокові ворота пропускають на територію Адміністрації президента.

Автівки супроводу бізнесменів залишаються чекати біля перехрестя. Біля бокового заїду за 9 хвилин після заїзду Суркісів вже стояв автомобіль супроводу народного депутата Олександра Грановського.

Минуло три години. Знімальна група «Схем» помічає, як Адміністрацію президента одночасно залишають два «Мерседеси»: той, яким користується народний депутат Грановський, і той, який супроводжували автівки з кортежу братів Суркісів. За десять хвилин звідси виїжджає і кортеж самого президента.

Які питання до опівночі могли вирішувати бізнесмени брати Суркіси та депутат Грановський за участі Петра Порошенка в його Адміністрації?

Одна з резонансних подій напередодні – затримання у Німеччині 14 квітня за запитом українських правоохоронців екс-депутата Дмитра Крючкова. Його детективи НАБУ й антикорупційні прокурори підозрюють у розкраданні коштів «Запоріжжяобленерго», понад 60 відсотків акцій якого належить державі.

«За даними слідства, вказана особа може бути ймовірним організатором корупційної схеми, через яку підприємство «Запоріжжяобленерго» і ДП «Енергоринок» було завдано збитків на загальну суму 346 мільйонів гривень, – каже речниця НАБУ Світлана Оліфіра. – За даними слідства, йдеться про те, що впродовж 2015-16 років ПрАТ ХК «Енергомережа» уклало угоди про відступлення права вимоги боргу за поставлену електроенергію «Запоріжжяобленерго».

Утім, у цій справі фігурує не лише колишній парламентар Крючков… але й міноритарні акціонери напівдержавного «Запоріжжяобленерго» брати Суркіси. Поки що як свідки, але слідство досліджує їхню причетність до організації всієї корупційної схеми, в результаті якої держава втратила сотні мільйонів гривень. Раніше у ЗМІ оприлюднили документи, в яких ідеться про виклик обох братів на допит.

Речниця НАБУ Оліфіра підтвердила, що братів Суркісів викликали на допит як свідків, зазначивши, що «наразі їм про підозру не повідомляли, а розслідування кримінального провадження ще триває».

В Антикорупційній прокуратурі, у свою чергу, зазначили, що у разі встановлення можливої причетності братів Суркісів до вчинення злочинів, підслідних НАБУ, «вказані факти буде об’єктивно перевірено з наданням їм юридичної оцінки».

«Схеми» також запитали, чи не вбачає голова САП конфлікту, враховуючи спільний інтерес у сфері спорту, адже Назар Холодницький – віце-президент Федерації футболу України, Григорій Суркіс – колишній президент цієї ж Федерації, а нині – віце-президент УЄФА; а Ігор Суркіс – власник футбольного клубу «Динамо». На це у САП у відповідь наголосили: «потенційних, чи тим більше, реальних конфліктів інтересів… не вбачається».

Разом на гачку?

Яким чином справа, в якій фігурує екс-депутат Дмитро Крючков, може стосуватися і найближчого оточення президента? Ті, хто досліджував цю тему, вважають, що без мовчазної згоди або й погодження з боку Банкової така масштабна схема спрацювати не могла б.

«Є свідчення, публічні, про те, що взагалі в обленерго Крючкова привів особисто Кононенко, про це заявляв в інтерв’ю голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП)», – згадує журналіст проекту «Наші гроші» Юрій Ніколов.

Так, куратором енергетичних питань в оточенні президента називають товариша Петра Порошенка та його бізнес-партнера депутата Ігоря Кононенка, який також є близьким соратником Олександра Грановського.

Підозрюваного Крючкова, якого після майже двох років переховування від слідства затримали у середині квітня в Німеччині, згодом звільнили під заставу 100 тисяч євро і тепер мають екстрадувати до України. Очевидно, детективи не зможуть не допитати його про те, хто і щодо чого давав йому вказівки та між ким були розподілені виведені з держави кошти.

Чи могла зустріч на Банковій того п’ятничного квітневого вечора стосуватись саме пошуків вирішення цієї проблеми? На це запитання «Схемам» відповіли не всі учасники зібрання.

Бізнесмен і віце-президент УЄФА Григорій Суркіс пояснив, що їздив до Адміністрації президента «виключно з приводу проведення в Києві фінальних ігор Ліги чемпіонів».

«Я є заступником керівника оргкомітету... Я до Адміністрації президента стосовно пана Крючкова і дій стосовно фірми «Енергомережа»... не маю ніякого відношення, нічого там не було», – сказав у коментарі «Схемам» Григорій Суркіс і завершив розмову.

Через це журналісти не встигли його запитати, чому, якщо це зустріч з робочого питання, Суркіс не зайшов до Адміністрації президента відкрито, – через центральний вхід – а приїхав на автівці, яка, як потім виявили «Схеми», мала номерні знаки прикриття.

Із його братом – Ігорем Суркісом – «Схемам» особисто поговорити не вдалося, тож журналісти звернулися за коментарем до футбольного клубу «Динамо» (Київ), президентом якого він є.

«Президент клубу дійсно відвідував Адміністрацію президента і в квітні, і в травні. Коли саме – він не пам'ятає... Особисто з президентом не зустрічався, коли був в АП. А метою візиту було обговорення з відповідальними працівниками АП забезпечення проведення жіночого фіналу Ліги чемпіонів УЄФА на клубному стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського... Стосовно Дмитра Крючкова президент клубу сказав: особисто його знає, але жодного стосунку як до окремих його фірм, так і загалом до його комерційної діяльності, він не мав і не має», – повідомивпрес-аташе і віце-президент ФК «Динамо» (Київ) Олексій Семененко.

В Адміністрації президента вечірню зустріч пояснили так: «Метою візитів Ігоря Суркіса, який на сьогодні є віце-президентом УЄФА, були зустрічі з керівництвом АПУ в рамках підготовки проведення в Україні фінальних матчів Ліги чемпіонів 2018 року з футболу. Адже в Адміністрації президента України проходили засідання Організаційного комітету з цього питання».

От тільки віце-президентом УЄФА є не Ігор Суркіс, а його брат Григорій. Згодом «Схеми» передзвонили і уточнили, кого прес-служба АП таки мала на увазі. Там визнали, що помилилися, і уточнили: мова йшла про Григорія Суркіса.

«Схеми» також намагались отримати коментар самого Олександра Грановського. Спочатку – упродовж сесійного тижня у Верховній Раді. Однак він – один із небагатьох парламентарів, який не з’являється у кулуарах, а заходить у зал через урядову ложу, позбавляючи таким чином журналістів можливості поставити йому запитання напряму. Не відповів Грановський і на перелік запитань «Схем», який йому відправили письмово.

​Грановський – комунікатор Порошенка із Суркісами?

Утім, це не єдина зустріч братів Суркісів із першими особами держави у супроводі Олександра Грановського, яку вдалось зафіксувати «Схемам».

28 квітня 2018 року знімальна група зафільмувала, як у суботу ввечері із селища Козина, де мешкає Петро Порошенко, в напрямку центру Києва рушив президентський кортеж.

Коли журналісти приїхали до Адміністрації президента, то помітили авто супроводу народного депутата Олександра Грановського й автівки з кортежу бізнесменів братів Суркісів.

За годину Адміністрацію через боковий заїзд залишив вже знайомий «Мерседес», за яким одразу виїхали три автівки з кортежу братів Суркісів, що зареєстровані на футбольний клуб «Динамо» (Київ). За десять хвилин «Схеми» побачили кортеж, яким користується депутат Грановський, – за квартал від Адміністрації президента.

А вже за 20 хвилин Банкову залишив і кортеж самого Порошенка.

Через два дні, 30 квітня, ми помітили вже знайоме авто супроводу депутата Грановського біля бокового заїзду до Міністерства внутрішніх справ. Згодом із території МВС виїхало й авто, яким користується депутат Грановський. На передньому пасажирському сидінні «Схеми» помітили чоловіка, схожого на бізнесмена Григорія Суркіса.

Пізніше кортеж, яким користується депутат Грановський, і автівки, на яких їздять брати Суркіси, «Схеми» побачили біля одного з бутик-ресторанів у центрі Києва.

Офіційну відповідь на запитання журналістів про цю зустріч у МВС пообіцяли надати пізніше. Директор департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко лише коротко зазначив, що міністр зустрічається із різними депутатами різних фракцій, відповідно до закону «Про статус народного депутата України».

Чому наближений до Порошенка депутат Грановський кілька разів майже синхронно із братами-бізнесменами Суркісами відвідував Адміністрацію президента та МВС? Яка його роль у цих і подібних зустрічах?

«Пан Грановський також має активну позицію по досить багатому невизначеному колу економічних питань з корупційним підґрунтям, які в Україні завжди є у представників президентської фракції», – зазначає журналіст проекту «Наші гроші» Юрій Ніколов.

Так, народного депутата Олександра Грановського називають не просто одним з найближчих соратників президента, а таким собі ад’ютантом Петра Порошенка у справах, які не завжди мають стосунок ані до депутатської роботи, ані до інтересів держави загалом.

«Грановський відповідає в оточенні Порошенка за два напрямки – це прокурорський та суддівський», – пояснює депутат президентської фракції Сергій Лещенко.

Упродовж двох останніх років «Схеми» неодноразово фіксували, як Грановський відвідує Службу безпеки України, Генеральну прокуратуру, Міністерство внутрішніх справ, Національний банк або зустрічається з представниками судової влади. Усі ці візити депутат переважно здійснює увечері або вночі.

З якою метою він відвідує ці відомства? Із ким зустрічається? Про що домовляється? Всі ці питання «Схеми» письмово адресували народному депутату, утім, відповіді на момент публікації так і не отримали.

Під час спостереження за діяльністю Олександра Грановського журналісти «Схем» окремо звернули увагу і на спосіб життя народного депутата, який майже не відображений у майнових деклараціях, а саме елітний автопарк і нерухомість. Про це читайте у розслідуванні «Елітне життя президентського ад'ютанта».