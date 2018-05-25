Депутат Грановський регулярно користується незадекларованим елітним автопарком, записаним на незаможних людей – «Схеми»

Народний депутат від фракції «Блок Петра Порошенка» Олександр Грановський упродовж двох років користується, але не декларує низку люксових автомобілів, записаних на третіх осіб, серед яких – колишній даішник та співробітники близької до депутата юридичної фірми. Доходи цих осіб не співмірні з вартістю оформлених на них коштовних машин. Про це йдеться у розслідуванні журналістів програми «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу UA: Перший) «Ад’ютант президента».

Упродовж 2016 – 2018 років знімальна група «Схем» зафіксувала щонайменше сім таких дорогих машин, на яких їздив безпосередньо депутат або використовував як авто-супровід.

Серед них, зокрема, три «Мерседеси» S-класу, дві Toyota Land Cruiser 200, дві Audi A8 та Mercedes Benz Vito. Згідно з оцінкою експертів авторинку, орієнтовна вартість цих машин варіюється від 40 до 100 тисяч доларів за кожну.

Журналісти «Схем зацікавилися особами власників цих автівок, якими упродовж двох років користувався Олександр Грановський.

Подальше розслідування показало, що всі вони не мають достатньо коштів для придбання люксових автівок. Крім того, більшість з них входять в оточення самого Грановського – а саме пов’язані з юристом Віктором Барсуком, з яким тісно співпрацює депутат.

​Зокрема, громадянка Віта Афоніна, на яку зареєстрована Toyota Land Cruiser, якою користується Грановський, як виявили «Схеми», раніше працювала адміністратором в одному з київських салонів краси. Півроку тому звільнилась, як повідомили журналістам в салоні, і тепер «у пошуку роботи».

Віта Афоніна, як з’ясували «Схеми», є дружиною В’ячеслава Афоніна. На ньогозареєстрований Mercedes Benz Vito 2017 року випуску, який знімальна група неодноразово помічала у супроводі автівки депутата Грановського.

Згідно з даними у соцмережах, В’ячеслав Афонін працював в одній із компаній юриста Віктора Барсука, соратника Грановського. Афоніна можна побачити на світлинах у компанії співробітників юридичної фірми Барсука.

За даними «Схем» із податкової, за останні п’ять років Афонін отримав доходу в рази менше, ніж вартує зареєстрований на нього «Мерседес». За весь цей час він сумарно заробив всього півмільйона гривень, натомість авто, власником якого він став наприкінці 2017 року, вартує від 2 мільйонів гривень. Отримати коментар від Афоніних на момент публікації не вдалось.

Ім’я іншого власника автівки Audi A8, якою користувався Грановський у 2017-му, – Віктор Потієнко, і він також вивів журналістів на юриста Грановського. Чоловік з таким ім’ям згадується у декларації дружини Віктора Барсука – Анжеліки Лабунської, ще як депутата Житоморської облради. Зокрема, вказано, що від нього родина Барсука отримала 1 мільйон гривень – як дохід від відчуження рухомого майна. Хоча сам Потієнко телефоном спростовує, що платив Барсуку.

Ще одна машина, на якій їздив Грановський – Toyota Land Cruiser 200 – зареєстрована на Шелест Надію Василівну. За інформацією з податкової, за п’ять років Надія Шелест офіційно отримала менш як 50 тисяч гривень доходу.

«Схеми» виявили, що Надія Шелест є дружиною Дениса Шелеста. Він – єдиний власник та директор приватної фірми «АТП 2505».

«Схемам» вдалося з’ясувати, що він звільнився з МВС України у Київській області у лютому 2016 року. У березні 2017 року заснував фірму, основний вид діяльності якої – здача автомобілів в оренду. За тиждень після цього «АТП 2505» придбала три елітних автомобілі – серед яких «Ауді А8» і дві автівки, які бачили «Схеми» у користуванні Грановського, – «Мерседес S600» та Toyota Land Cruiser. Цей автомобіль – єдиний, який вказав в декларації депутат як орендований.

У коментарі журналістам Дмитро Шелест розповів, що гроші на придбання коштовних автівок у нього з’явились від продажу родинних земельних ділянок.

«Я був простим інспектором, який пройшов зону АТО, який був звільнений з органів внутрішніх справ ні за що, просто так. За те що я працював на Межигір'ї. Що супроводжував президента, кожен ранок йому показував поворот і знову показував, куди повертати. За це я був звільнений. Тому що Янукович утік, а я крайній... Тепер інакше почав жити… Сімейно ми прийняли рішення продати земельні ділянки і зробити такий бізнес», – пояснив «Схемам» Шелест.

І додав: «Одразу кажу, в мене є така фірма, є такі автомобілі. Все. Хто на них їздить, я не знаю і мені це нецікаво. Чесно».

Офіційно Дмитро Шелест за п’ять останніх років заробив всього 200 тисяч гривень, і згідно даних податкової, не отримував жодних прибутків від продажу землі.

Водночас, журналісти «Схем» знайшли його резюме від квітня 2018-го року, у якому він зазначає, що працював у супроводі перших осіб держави та інспектором роти супроводу у Національній поліції, а нині шукає роботу особистим водієм.

Із власних джерел із податкової журналістам стало відомо, що у 2017 році його фірма «АТП 2505» доходів фірма не отримувала.

У декларації Грановського зазначено, що депутат має зобов'язання за договором оренди транспортного засобу на суму майже мільйон гривень. Це може означати, що компанія Шелеста погодилась на те, щоб Грановський заплатив пізніше, йдеться у розслідуванні.

Журналісти дійшли висновку, що доходи більшості власників машин, якими користувався або продовжує користуватися народний депутат, не дозволяли їм придбати люксові автівки. А ретельний аналіз осіб власників виявив, що більшість із них прямо чи опосередковано пов’язана з самим Олександром Грановським.

За словами юристів «Центру протидії корупції», це може бути одним із можливих способів приховати власне майно, записавши його на третіх осіб.

«Якщо особа сама придбала це майно, ця ситуація має ознаки незаконного збагачення», – пояснює юристка громадської організації «Центр протидії корупції» Олена Щербан.

Крім того, «Схеми» також виявили, що народний депутат орендує квартиру в Києві на вулиці Шовковичній, схоже, за заниженою ціною.

Також журналісти зафіксували, як на територію маєтку у Козині заїжджали автівки, якими користується Грановський.

«Цей будинок взяв в іпотеку у серпні 2017 року Вячеслав Афонін. Той самий, на якого зареєстрований мікроавтобус, що супроводжує у поїздках авто Грановського. Того самого Афоніна, якого можна побачити на фото зі сторінки у соціальній мережі юридичної компанії Віктора Барсука», – йдеться в розслідуванні.

Журналісти дійшли висновку, що реальний спосіб життя Олександра Грановського в порівнянні з задекларованим може свідчити про існування додаткового, неофіційного джерела доходу.

«Народного депутата Олександра Грановського називають не просто одним з найближчих соратників президента, а таким собі ад’ютантом Петра Порошенка у справах, які не завжди мають стосунок ані до депутатської роботи, ані до інтересів держави загалом», – йдеться у розслідуванні.

«Схеми» відправили вичерпний перелік питань Олександру Грановському щодо згаданих у розслідуванні фактів, але відповіді на момент ефіру не отримали.

Зокрема, «Схеми» зафіксували кілька візитів братів бізнесменів Ігоря та Григорія Суркісів синхронно з Олександром Грановським = двічі до Адміністрації президента. А також численні поїздки народного депутата до низки відомств – офісу Порошенка, СБУ, ГПУ, Нацбанку та МВС.