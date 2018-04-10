«Київська доповідь»: Лозинський закликає США ввести санкції проти українських олігархів 

Санкції проти українських олігархів – це питання часу, переконаний громадський діяч Олег Рибачук. На його думку, колишній президент «Світового конгресу українців» Аскольд Лозинський, який виступив із такою пропозицією, може домогтись запровадження цих санкцій в США. Натомість політолог Олег Леонов нагадує, що санкції – це складний процес, і на заклик однієї людини їх не запровадять. Проте, на думку юриста Олени Щербан, для того, аби ускладнити життя українським можновладцям, необов’язково потрібне рішення Конгресу.

Екс-президент «Світового конгресу українців» Аскольд Лозинський заявив, що подав до п’яти сенаторів Конгресу вимогу запровадити санкції проти генерального прокурора Юрія Луценка. Обіцяв на цьому не зупинятись.

Луценко вводить несправедливу прокуратуру проти людей, які є невинні

«Він (Луценко – ред.) вводить несправедливу прокуратуру проти людей, які є невинні. Він є олігарх. Він має величезні маєтки. Я вніс ці листи, тепер буду далі іти по цій лінії, щоб окремих українських олігархів, президентське оточення Ахметова, Луценка, Стельмаха і інших притягнути до відповідальності. Це означає запровадити санкції щодо них, заборонити їм в’їзд до Америки, заморозити їх рахунки в Америці і в тих країнах, з якими Америка дружить», – сказав Лозинський.

Коли хтось із українських олігархів потрапить у павутиння – це питання часу

Голова громадської організації «Центр UA» (Ю-Ей) Олег Рибачук нагадує, що розмови про введення санкцій проти українських посадовців почалися ще за Януковича. Він припускає, що американська влада може вдатись до таких заходів.

«Коли з’явилися списки російських олігархів, і деякі кажуть, що там є і українські олігархи в орбіті – стало зрозуміло, що питання, коли хтось із українських олігархів чи корумпованих політиків потрапить у це павутиння – це було питання часу», – каже Рибачук в ефірі «Ранкової Свободи».

Він вважає, що Аскольд Лозинський має достатньо компетенцій, аби лобіювати це питання в США.

Є багато конгресменів українського походження, впливова українська діаспора

«Він (Лозинський – ред.) добре знає українських політичних гравців, добре знає українську ситуацію і знає механізми, як можна юридично провести це питання в Сполучених Штатах. Думаю, що в США серед конгресменів, які є друзі України, є кокус – таке об’єднання когресменів, які добре ставляться до України або є партнерами України. Там є багато конгресменів українського походження, впливова українська діаспора. Тому стає цілком реально, що подібний сценарій буде далі продовжуватись», – аргументує громадський діяч.

Рибачук нагадує, що США підтримували створення антикорупційних структур, які зараз не показують очікуваних результатів роботи в тому числі і через протидію певних груп інтересів.

Є причини для того, щоб уряд США зробив наступний крок

«Є причини для того, щоб американський уряд чи Конгрес зробив наступний крок, який означав би фінансову персональну відповідальність особливо активних борців зі спробами створити антикорупційні органи в Україні».

Санкції в нас виступають як «лякалка» – Леонов

Юрист Центру протидії корупції Олена Щербан також схиляється до думки, що США можуть вдатись до персональних санкцій.

Багато українських олігархів вже є нев’їзними до США

«В певному сенсі це вже незворотній процес. Багато українських олігархів вже є нев’їзними до Сполучених Штатів, і питання персональних санкцій – на сьогодні влада просто сама заводить себе в кут із цим питанням. Єдиним механізмом впливу можуть лишатись лише персональні санкції, адже по-доброму міжнародна спільнота неодноразово просила Україну виконувати певні вимоги», – нагадує вона.

На думку Щербан, в першу чергу санкції можуть торкнутись олігархів, чий бізнес може пов’язаний зі США – але не тільки.

Мова може йти про державних посадовців, які не виконують завдань, які на них поклав народ України

«Мова може йти про державних посадовців, які своїми діями, поведінкою грубо порушують міжнародні стандарти та не виконують завдань, які на них поклав народ України», – припускає юристка.

Щербан припускає, що першими під обмежувальні заходи могли б потрапити такі українські політики, як Ігор Кононенко, Олександр Грановський, Павло Фукс. Натомість виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Олександр Леонов не думає, що такий серйозний захід, як санкції, запровадять через заклики окремої людини.

Проти російських олігархів вводяться санкції після дуже серйозних злочинів російського режиму

«Сполучені Штати дуже чітко визначають, хто є олігархом, хто не є олігархом, проти кого вводяться санкції, яким чином. Ми бачимо, що, наприклад, зараз проти російських олігархів вводяться санкції тільки після дуже великого проміжку часу і після дуже серйозних злочинів російського режиму. Це у нас достатньо часто виступає як якась «лякалка», але насправді це дуже серйозний процес, під який підводиться достатньо серйозний юридичний базис», – стверджує Леонов.

Олена Щербан визнає, що мова йде про тривалий і складний процес, однак зазначає також, що обмеження можуть діяти і без офіційного оголошення санкцій.

Можуть бути застосовані заходи, які і без санкцій можуть дуже боляче впливати на їхнє життя

«Дійсно, самі санкції – це політичний тривалий процес, але до цих осіб можуть бути застосовані заходи, які і без санкцій можуть дуже боляче впливати на їхнє життя. Сполучені Штати можуть не пускати їх у країну, впливові люди можуть просто ігнорувати і не зустрічатися з ними, можуть блокуватись їхні доларові рахунки, рахунки їхніх компаній та пов’язаних із ними. Тобто ще до процесу санкцій дії з боку Штатів та інших країн-міжнародних партнерів України на цих людей можуть дуже болюче впливати, блокувати заробіток, роботу і відмивання коштів», – каже вона.

Натоміть саме запровадження санкцій, додає юрист, – це чіткий політичний сигнал в тому числі і для інших країн.

Олег Рибачук переконаний, що заборона на в’їзд до США – це вагомий важіль впливу на українських олігархів.

Суркіс, Медведчук, Клюєв займали високі державні посади і просто ставали нев’їзними

«Ще в часи Кучми Суркіс, Медведчук, Клюєв, який був не останньою людиною – вони займали високі державні посади і просто ставали нев’їзними. Для українських політиків чи олігархів ця «нев’їзність» до Сполучених Штатів є дуже серйозним сигналом. І для цього не треба жодних рішень Конгресу. Американці навчились працювати досить ефективно тихою дипломатією», – підсумовує громадський діяч.

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