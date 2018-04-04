Частина олігархів вже усунута від влади – Цибулько про «Марш сили нації»

Вуличні акції – найбільш дієвий спосіб «достукатись» до влади, переконаний член партії ВО «Свобода» Юрій Сиротюк, – адже підконтрольні олігархам медіа не дають можливості розвинути повноцінну дискусію. А політолог Володимир Цибулько, хоч і вважає гасла вчорашнього «Маршу сили нації» цілком актуальними, припускає, що націоналістам варто було б проводити не тільки марші, а й обговорення.

Член партії ВО «Свобода» Юрій Сиротюк наголошує, що, хоча до «Маршу сили нації» долучилось чимало ветеранів російсько-української війни, акція пройшла цивілізовано і є актуальною для українського суспільства.

Це була одна з вимог Майдану – деолігархізація

«Чи є незадоволення тим, що олігархат фактично узурпував владу в Україні? Є, і хочу нагадати, що це була одна з вимог Майдану – деолігархізація. Із 12 вимог Майдану ідеологічними були три чи чотири: «безвіз», асоціація з ЄС, але там була й деолігархізація, скасування Податкового кодексу, пенсійного законодавства», – зазначає Сиротюк у студії «Ранкової Свободи».

На думку політика, вуличні акції – найбільш дієвий спосіб донести свої вимоги до влади.

Ми не бачимо цивілізованої дискусії в медіа, ми бачимо війну компроматів замість боротьби з корупцією

«Олігархи мають монопольний вплив на медіа, на жаль. Тому ми не бачимо позитивної цивілізованої дискусії в медіа, ми бачимо величезну війну компроматів замість боротьби з корупцією. Це був такий спосіб апелювати до влади – ми хочемо, щоб влада чула і розуміла ті процеси, які відбуваються з глибини суспільства. Тому що насправді ситуація катастрофічна для влади», – переконаний він.

Сиротюк вважає, що критично низький рівень довіри громадян до владних інституцій і дедалі більше невдоволення загрожує новою хвилею вуличних протистоянь.

«Ми живемо тут, і ми не хочемо знищення своєї країни. Але ми бачимо, що країну знищує цей шашіль, як у Шевченка – гризе цього дуба зсередини. Ми дуже боїмося, що те, що ми втримали на фронті (бо значна заслуга патріотичної частини населення, коли вони зупинили Путіна в першій фазі війни, коли держава була безсила це зробити), те, що вдалося зупинити на фронті, на жаль, відновлюється тут, в тилу», – побоюється Сиротюк.

Ми не хочемо знищення своєї країни

Голова партії «Правий сектор» Андрій Тарасенко нагадує, що деолігархізацію прописали і в «Національному маніфесті», який близько року тому він уклав разом із головою «Свободи» Олегом Тягнибоком та очільником «Національного корпусу» Андрієм Білецьким.

«Було прописано 20 пунктів, один з яких якраз і є боротьба з олігархічним режимом в контексті нашої співпраці», – каже Тарасенко.

Немає жодного фінансування, інакше ми були б дуже багаті

Він відкидає чутки про те, що самих націоналістів фінансує хтось із представників олігархату.

«Руку того, хто дає, не кусають. Тому зрозуміло, що немає жодного фінансування, інакше ми були б дуже багаті, зробили б величезну фракцію в парламенті і годувались із рук Ахметова, Коломойського чи ще кого-небудь», – аргументує політичний діяч.

Він додає, що вчорашній марш – лише перший крок, і націоналісти планують проводити аналогічні заходи і в регіонах.

Виборчий кодекс для альтруїстів

На думку Юрія Сиротюка, врешті-решт депутати все ж винесуть законопроекти націоналістів на розгляд у сесійну залу.

Жодної деолігархізації в цьому парламенті ми не побачимо, але це буде маркер для виборця

«Ми все-таки очікуємо, що ці законопроекти будуть розглянуті у Верховній Раді. Вони будуть провалені, очевидно. Жодної деолігархізації в цьому парламенті ми не побачимо, але це буде дуже хороший маркер для виборця. Бо перед виборами виборців будуть годувати фальсифікаціями, маніпуляціями, навіженою телевізійною пропагандою. А що є маркером для парламенту? Голосування народного депутата», – міркує він.

Антиолігархічна риторика логічна для періоду перед виборами, вважає політолог Володимир Цибулько. Він нагадує, що вона була присутня і в передвиборчій агітації Петра Порошенка.

Вплив олігархів залишається в силу того, що залишається монопольне становище деяких структур у поєднанні з медіаресурсом і політичними ресурсами

«Частина олігархів справді усунута від активної діяльності в Україні, частина – поставлена в суворі конкурентні умови, але їхній вплив на внутрішню політику залишається в силу того, що залишається монопольне становище деяких структур у поєднанні з медіаресурсом і політичними ресурсами», – констатує експерт.

Він висловлює думку, що для виходу зі становища треба створювати конкурентне законодавство, аби змусити навіть великі олігархічні холдинги до ринкового змагання між собою.

Перший заступник голови партії «Національний корпус» Назар Кравченко акцентує на тому, що мітингувальники, серед іншого, вимагали також скасування старого виборчого законодавства часів колишнього президента Віктора Януковича.

Партії з підтримкою великого бізнесу просто не дають конкурентоспроможної боротьби меншим партіям

«Зараз складається така ситуація, що партії, які існують з підтримкою великого бізнесу, просто не дають конкурентоспроможної боротьби меншим партіям, які створені з громадських організацій, громадських активістів. Для побудови нормальної сильної країни з нормальними політиками, які йдуть до Верховної Ради не щоб лобіювати власний бізнес, а щоб це були альтруїсти, люди, які хочуть щось змінювати, ми повинні створити нормальні умови», – заявив Кравченко.

Володимир Цибулько називає вимогу щодо виборчого законодавства цілком актуальною, проте нагадує, що частина політичних сил підписала коаліційну угоду, яка містила цю ж вимогу, і парламент її вже проголосував.

Навіть цей Виборчий кодекс вже дещо застарілий

«Це унікальне явище, чесно кажучи, тому що цього ніхто не чекав. Просто станом на сьогоднішній рівень розвитку демократії в суспільстві навіть цей Виборчий кодекс вже дещо застарілий, він фіксує стан відносин в суспільстві десь рівня 2010 року – такий своєрідний суспільний консенсус», – зауважує він. На думку Цибулька, реформа виборчого законодавства могла б стати одним із механізмів деолігархізації.

Він зазначає також, що на акції майже не було власне економічних гасел, а представникам націоналістичних сил було б корисно, окрім маршів, організувати і дискусії щодо законопроектів, які вони пропонують.

«Тоді в більш професійному середовищі будуть зрозумілі цілі і якість цих законів», – припускає політолог.

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