У Києві проходить марш націоналістичних організацій (трансляція)

У центрі Києва проходить марш націоналістичних організацій «За українське майбутнє без олігархів».

Марш почався біля стадіону імені Лобановського, учасники ходи мають намір пройти до будівель Кабінету міністрів, Верховної Ради і Адміністрації президента.

Люди несуть прапори всеукраїнського об’єднання «Свобода», «Національного корпусу» і «Правого сектора», а також державні прапори.

Організатори заходу заявляли, що це акція протесту проти «олігархічного правління».

Урядовий квартал перебуває під посиленою охороною силовиків.

​