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03 Квітень 2018, Київ 11:48
Новини | Події

У Києві проходить марш націоналістичних організацій (трансляція)

Марш всеукраїнського об’єднання «Свобода» на Покрову, 14 жовтня 2016 року

У центрі Києва проходить марш націоналістичних організацій «За українське майбутнє без олігархів».

Марш почався біля стадіону імені Лобановського, учасники ходи мають намір пройти до будівель Кабінету міністрів, Верховної Ради і Адміністрації президента.

Люди несуть прапори всеукраїнського об’єднання «Свобода», «Національного корпусу» і «Правого сектора», а також державні прапори.

Організатори заходу заявляли, що це акція протесту проти «олігархічного правління».

Урядовий квартал перебуває під посиленою охороною силовиків.

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