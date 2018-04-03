На марш націоналістичних організацій у Києві прийшли 1500 людей – поліція

У марші націоналістичних організацій, який проходить у центрі Києва, беруть участь 1500 людей, повідомляє прес-служба поліції.

За повідомленням, у зв’язку з проведенням акції частково обмежений рух автотранспорту, також збільшена кількість патрулів, працюють кінологи зі службовими собаками, фахівці вибухотехнічної служби.

Учасники маршу «За українське майбутнє без олігархів» почали ходу від стадіону імені Лобановського і мають намір пройти до будівель Кабінету міністрів, Верховної Ради і Адміністрації президента.

Люди несуть прапори всеукраїнського об’єднання «Свобода», «Національного корпусу» і «Правого сектора», а також державні прапори. Організатори заходу заявляли, що це акція протесту проти «олігархічного правління».