У НАБУ підтвердили, що в Німеччині затриманий екс-депутат Крючков, готується екстрадиція

У Німеччині затримали колишнього депутата Дмитра Крючкова, якого підозрюють у розкраданні коштів «Запоріжжяобленерго», повідомили у Національному антикорупційному бюро України у відповідь на запит програми «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший»).

«14 квітня на території Німеччини затримано голову правління ПрАТ «ХК «Енергомережа», якого підозрюють у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України. Національне бюро готує пакет документів, необхідних для екстрадиції підозрюваного до України, який найближчим часом буде передано компетентним органам Німеччини», – йдеться у відповіді НАБУ.

Дмитро Крючков є фігурантом у справі щодо привласнення 346 мільйонів гривень «Запоріжжяобленерго», у якому понад 60% акцій належить державі. У липні 2016-го, за словами директора НАБУ Артема Ситника, його оголосили в розшук.

За версією слідства, Крючков є організатором схеми, через яку ВАТ «Запоріжжяобленерго» та ДП «Енергоринок» завдали збитків на загальну суму понад 346 мільйонів гривень.

«Упродовж 2015-2016 років ПрАТ «ХК «Енергомережа» уклало договори про відступлення права вимоги за електроенергію, яку ВАТ «Запоріжжяобленерго» поставляло низці промислових підприємств. У результаті цього гроші за спожиту електрику надходили не ДП «Енергоринок» і ВАТ «Запоріжжяобленерго», а ПрАТ «ХК «Енергомережа», – заявили в НАБУ.

Розслідування триває із грудня 2015 року. У вчиненні злочину слідство підозрює двох осіб.

Дмитро Крючков обирався народним депутатом України Верховної Ради п’ятого скликання від Блоку Юлії Тимошенко, був членом комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки.

«Схеми» повідомляли, що брат Дмитра Крючкова Леонід Крючков пов’язаний з фірмою, що почала заробляти в державних морських портах. Зокрема, Крючков пов’язаний із фірмою «Портосервіс-Україна», яка впродовж останнього року розпочала свою діяльність щонайменше в чотирьох портах – у Бердянську, Миколаєві, Чорноморську та Херсоні.

«Схеми» дізнались, що за вісім місяців цього року фірма «Портосервіс-Миколаїв», яка належить компанії «Портосервіс-Україна», заробила майже 10 мільйонів гривень.