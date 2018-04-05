Раніше здавалось, що Холодницький піде, тепер сумніваюсь – Лємєнов

​Якщо раніше експерт «Реанімаційного пакету реформ» Олександр Лємєнов вважав, що голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький не втримається на своїй посаді, то схвальна реакція на нього з боку депутатів коаліції дала йому привід для сумнівів. Він припускає, що Холодницького не звільнятимуть з політичних мотивів. Колишній співробітник МВС Григорій Мамка вбачає в справі антикорупційного прокурора підміну понять, а народний депутат Микола Паламарчук побоюється, що ця ситуація шкодить міжнародному іміджу України.

Народний депутат від «Блоку Петра Порошенка» Микола Паламарчук уточнює, що генерального прокурора Юрій Луценка не запрошували до Верховної Ради – депутати проголосували тільки за запрошення голови НАБУ Артема Ситника та голови САП Назара Холодницького, тому що протистояння між ними шкодить репутації України.

Країна не бореться з корупцією, а з’ясовує стосунки між двома серйозними інституціями

«Що найстрашніше і найгірше для України – те, що страждає міжнародний імідж України, країна не бореться з корупцією, а з’ясовує стосунки між двома серйозними інституціями, які займаються боротьбою з корупцією. Тому нічого не з’ясували, але я впевнений, що цей інцидент створений і, можливо, створений не тільки корупціонерами всередині держави. Можливо, це створено якраз і бенефіціарами, які далеко за межами України знаходяться», – припускає парламентар в ефірі «Ранкової Свободи».

Паламарчук впевнений, що Генпрокуратура має якомога швидше провести розслідування дій Холодницького, аби з’ясувати, чи є в них кримінальна складова. Він додає, що правоохоронні органи завжди будуть зазнавати тиску з боку влади і мають навчитись відмежовуватись від нього.

Тиск завжди буде – ми не живемо у вакуумі

«Наскільки органи можуть протистояти тиску і виконувати обов’язки – це якраз і стосується тих, хто очолює ці інституції. А тиск завжди буде через політичні інструменти і політичні факти – ми не живемо у вакуумі, ми живемо в цьому суспільстві, а наскільки вони зможуть дистанціюватись від цього тиску, бути незалежними, наскільки можуть працювати в рамках закону – від цього залежить їхня робота і авторитет в суспільстві», – міркує депутат.

За його словами, парламент не має права втручатись у розслідування, але це міг би змінити закон про тимчасові слідчі комісії, якби його ухвалили.

Можна було б зробити парламентську комісію і розібратися

«Тоді можна було б зробити парламентську комісію і вже розібратися чітко, і було б зрозуміло, що це неупереджена комісія, яку представляють різні депутати з різних політичних сил. Ця комісія могла б розібратись, чи є взагалі склад злочину», – припускає Паламарчук.

Колишній начальник управління розслідування корупційних злочинів МВС Григорій Мамка не знайшов у тих записах Холодницького, які прослухав, складу злочину.

Він робить висновок, що кримінальне провадження проти голови САП стало політичним інструментом і надало Луценкові підстави внести подання для звільнення його з посади.

Використовувати механізм КПК для усунення з посади – це підміна понять

«Використовувати механізм Кримінально-процесуального кодексу для усунення з посади, призначення чи покарання винних, догани, неповної посадової відповідальності і всього іншого – це є підміна понять, а саме: механізм використання кримінальних проваджень в прийнятті політичних рішень», – переконаний юрист.

Мамка закликає не випереджати події: кримінальне провадження підлягає повноцінному розслідуванню, аби виявити, чи є підстави для пред’явлення підозри.

Якщо є дисциплінарні проступки, особа має право бути притягнена до дисциплінарної відповідальності

«Якщо немає складу злочину, а є дисциплінарні проступки з боку державного службовця – після закриття кримінального провадження закон каже, що особа має право протягом певного терміну, місяця чи трьох, бути притягнена до дисциплінарної відповідальності», – додає він.

Експерт «Реанімаційного пакету реформ» Олександр Лємєнов сумнівається, що Назар Холодницький піде з посади. До цього його підштовхнула поведінка самого антикорупційного прокурора парламенті.

Він відчуває, що в нього є козир в рукаві

«Замість того, щоб бути досить серйозним, він свої іронічні відповіді пускав. Можна зробити висновок тільки з цього, що, вочевидь, Холодницького схилили до співпраці, він відчуває за собою, що правий або що в нього є козир в рукаві. Цілком можливо, що це черговий політичний «договорняк», – міркує громадський діяч.

В мене закрадаються сумніви, що його збираються звільняти

Лємєнов висловлює побажання, щоб розслідування було незалежним та об’єктивним, але не має в цьому впевненості.

«В нас політика випереджає і економіку, і верховенство права. Тому все може статись, Холодницький може залишитись на посаді. Всі попередні дні мені здавалось, що в нього занадто мало шансів – вчора бачив, що БПП і «Народний фронт» щиро аплодують і сміються його відповідям, і в мене вже закрадаються сумніви, що його збираються звільняти», – зізнається він.

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