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05 Квітень 2018, Київ 11:46
Політика

Раніше здавалось, що Холодницький піде, тепер сумніваюсь – Лємєнов

Назар Холодницький спілкується з пресою в день допиту в ГПУ. Київ, 3 квітня 2018 року

​Якщо раніше експерт «Реанімаційного пакету реформ» Олександр Лємєнов вважав, що голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький не втримається на своїй посаді, то схвальна реакція на нього з боку депутатів коаліції дала йому привід для сумнівів. Він припускає, що Холодницького не звільнятимуть з політичних мотивів. Колишній співробітник МВС Григорій Мамка вбачає в справі антикорупційного прокурора підміну понять, а народний депутат Микола Паламарчук побоюється, що ця ситуація шкодить міжнародному іміджу України.

Холодницький і Ситник. Що змінюють їхні виступи у парламенті | Ранкова Свобода на Крим.Реалії
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Холодницький і Ситник. Що змінюють їхні виступи у парламенті | Ранкова Свобода на Крим.Реалії
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Народний депутат від «Блоку Петра Порошенка» Микола Паламарчук уточнює, що генерального прокурора Юрій Луценка не запрошували до Верховної Ради – депутати проголосували тільки за запрошення голови НАБУ Артема Ситника та голови САП Назара Холодницького, тому що протистояння між ними шкодить репутації України.

Країна не бореться з корупцією, а з’ясовує стосунки між двома серйозними інституціями
Микола Паламарчук

«Що найстрашніше і найгірше для України – те, що страждає міжнародний імідж України, країна не бореться з корупцією, а з’ясовує стосунки між двома серйозними інституціями, які займаються боротьбою з корупцією. Тому нічого не з’ясували, але я впевнений, що цей інцидент створений і, можливо, створений не тільки корупціонерами всередині держави. Можливо, це створено якраз і бенефіціарами, які далеко за межами України знаходяться», – припускає парламентар в ефірі «Ранкової Свободи».

Паламарчук впевнений, що Генпрокуратура має якомога швидше провести розслідування дій Холодницького, аби з’ясувати, чи є в них кримінальна складова. Він додає, що правоохоронні органи завжди будуть зазнавати тиску з боку влади і мають навчитись відмежовуватись від нього.

Тиск завжди буде – ми не живемо у вакуумі
Микола Паламарчук

«Наскільки органи можуть протистояти тиску і виконувати обов’язки – це якраз і стосується тих, хто очолює ці інституції. А тиск завжди буде через політичні інструменти і політичні факти – ми не живемо у вакуумі, ми живемо в цьому суспільстві, а наскільки вони зможуть дистанціюватись від цього тиску, бути незалежними, наскільки можуть працювати в рамках закону – від цього залежить їхня робота і авторитет в суспільстві», – міркує депутат.

За його словами, парламент не має права втручатись у розслідування, але це міг би змінити закон про тимчасові слідчі комісії, якби його ухвалили.

Микола Паламарчук
Микола Паламарчук

Можна було б зробити парламентську комісію і розібратися
Микола Паламарчук

«Тоді можна було б зробити парламентську комісію і вже розібратися чітко, і було б зрозуміло, що це неупереджена комісія, яку представляють різні депутати з різних політичних сил. Ця комісія могла б розібратись, чи є взагалі склад злочину», – припускає Паламарчук.

Колишній начальник управління розслідування корупційних злочинів МВС Григорій Мамка не знайшов у тих записах Холодницького, які прослухав, складу злочину.

Він робить висновок, що кримінальне провадження проти голови САП стало політичним інструментом і надало Луценкові підстави внести подання для звільнення його з посади.

Використовувати механізм КПК для усунення з посади – це підміна понять
Григорій Мамка

«Використовувати механізм Кримінально-процесуального кодексу для усунення з посади, призначення чи покарання винних, догани, неповної посадової відповідальності і всього іншого – це є підміна понять, а саме: механізм використання кримінальних проваджень в прийнятті політичних рішень», – переконаний юрист.

Мамка закликає не випереджати події: кримінальне провадження підлягає повноцінному розслідуванню, аби виявити, чи є підстави для пред’явлення підозри.

Якщо є дисциплінарні проступки, особа має право бути притягнена до дисциплінарної відповідальності
Григорій Мамка

«Якщо немає складу злочину, а є дисциплінарні проступки з боку державного службовця – після закриття кримінального провадження закон каже, що особа має право протягом певного терміну, місяця чи трьох, бути притягнена до дисциплінарної відповідальності», – додає він.

Експерт «Реанімаційного пакету реформ» Олександр Лємєнов сумнівається, що Назар Холодницький піде з посади. До цього його підштовхнула поведінка самого антикорупційного прокурора парламенті.

Олександр Лємєнов
Олександр Лємєнов

Він відчуває, що в нього є козир в рукаві
Олександр Лємєнов

«Замість того, щоб бути досить серйозним, він свої іронічні відповіді пускав. Можна зробити висновок тільки з цього, що, вочевидь, Холодницького схилили до співпраці, він відчуває за собою, що правий або що в нього є козир в рукаві. Цілком можливо, що це черговий політичний «договорняк», – міркує громадський діяч.

В мене закрадаються сумніви, що його збираються звільняти
Олександр Лємєнов

Лємєнов висловлює побажання, щоб розслідування було незалежним та об’єктивним, але не має в цьому впевненості.

«В нас політика випереджає і економіку, і верховенство права. Тому все може статись, Холодницький може залишитись на посаді. Всі попередні дні мені здавалось, що в нього занадто мало шансів – вчора бачив, що БПП і «Народний фронт» щиро аплодують і сміються його відповідям, і в мене вже закрадаються сумніви, що його збираються звільняти», – зізнається він.

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